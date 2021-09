Danse avec les stars : «de par ses origines», Lââm a demandé à la production de ne pas porter de tenues courtes

Candidate de la prochaine édition de Danse avec les Stars, Lââm a confié que contrairement à nombre de candidates passées, elle ne se produirait pas en «tenues sexy».

La chanteuse dit avoir demandé une faveur à la production en ce sens. «C’est la deuxième fois qu’on me propose Danse avec les stars, je ne voulais pas le faire parce que j’ai toujours été très complexée par rapport à mon corps. De par mes origines (tunisiennes, ndlr), on ne montre pas son corps. Je me suis dit que si c’était pour encore faire des problèmes dans la famille… », a-t-elle confié lors de la conférence de presse, selon les propos rapportés par Télé-Loisirs.

« Une Norvégienne qui montre ses fesses, ce n’est pas pareil qu’une Maghrébine qui montre ses fesses à la télé. Dans la famille, tu montres un bout de chair, tu es dévergondée. J’ai mis une perruque rose, ça a déjà été quelque chose. Et puis j'ai de gros tatouages, je n’ai pas envie de faire camionneur avec une robe. Je leur ai demandé de les cacher. J’ai déjà un petit côté racaille et vulgaire, je n’ai pas envie de ramener ce côté camionneur. (Rires) Si en plus, je montre mes tatouages sur TF1, les ménagères vont faire une crise cardiaque. Pour les jambes, en tant que femme maghrébine, je ne porterai pas de choses courtes. Sinon je vais avoir de longues discussions à Noël. Cela peut-être sexy, on pourra voir un bout de jambe, mais pas de court ! Il ne faut pas que ça fasse vulgaire ! », a-t-elle ensuite déclaré.

La onzième de Danse avec les stars sera diffusée à partir du 17 septembre prochain. Cette année, outre Lââm, tenteront leur chance sur le parquet la danseuse et mannequin Dita Von Teese, le Youtubeur Michou, les chanteuses Lola Dubini, Lââm et Wejdene, le chanteur Tayc, l'acteur Jean-Baptiste Maunier, l'humoriste Gérémy Crédeville, les comédiennes Lucie Lucas et Aurélie Pons et l'ex-candidat de Koh-Lanta Moussa Niang.