Top Chef : M6 explique pourquoi Michel Sarran ne reviendra pas dans l’émission

Le Directeur des programmes de M6 s’est livré sur les raisons de l’éviction de Michel Sarran de l’émission Top Chef.

« Un jury, ça évolue. Il y a déjà eu neuf jurés différents qui ont incarné Top Chef. Michel Sarran était avec nous pendant sept ans. On a pensé que c’était important d’avancer et de proposer une nouvelle manière de juger ces jeunes gens si talentueux », a commenté Thomas Valentin dans une interview pour RTL, ce lundi 6 septembre.

C'est donc dans un souci de vouloir «moderniser» son concours de cuisine que la chaîne aurait écarté Michel Sarran. Ce dernier est remplacé par Glenn Viel, un chef étoilé breton. «Avec Glenn Viel on a quelqu'un d'extraordinaire, c'est le plus jeune trois étoiles de France. Et c'est quelqu'un qui, en plus de ces nombreuses distinctions notamment pour la gastronomie durable, aime l'excellence et l'exigence», explique M6.

Le Chef Michel Sarran pourrait cependant revenir dans un autre programme. « On l’aime beaucoup et on a discuté avec lui d’autres projets de télévision. On pourrait tout à fait le retrouver sur les antennes de M6 », a en effet confié Thomas Valentin.

Pas sûr que Michel Sarran poursuive sur M6

Le principal intéressé sera-t-il partant ? La question peut se poser car il a vraisemblablement peu goûté son départ forcé. Le 31 août dernier, c’est lui qui avait annoncé qu’il ne participerait pas à la prochaine saison de Top Chef.

« Je ne ferai plus partie du jury la saison prochaine, M6 ayant décidé de changer le jury. Voilà, l'aventure s'arrête pour moi. Sachez une chose, vous allez vraiment me manquer, mais on se retrouvera certainement. À bientôt », s'était-il ému sur son compte Instagram.

« Quand je l'ai appris, ça m'a fait un pincement au cœur. Ça a été un peu violent. Je ne m'y attendais pas du tout. Pourquoi moi ? Qu'est-ce qui a motivé leur décision ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Je n'ai pas eu réponse », avait-il ajouté dans un entretien pour Le Parisien.

« Ils m’ont dit qu’ils aimeraient bien que je reste, que je faisais partie des piliers. Sauf que ce pilier ne supporte plus rien. C’est assez confus, en fait. On m’a proposé des projets d’émission autour de la cuisine auxquels j’ai dit non. Ça ne m’a pas séduit. Je n’ai pas envie de faire de la télé pour faire de la télé. Ce n’est pas dans mon ADN. Après, j’ai des envies de mon côté, des choses à leur proposer. La télé a un côté addictif. » Il se pourrait donc bien que ses fans, peinés par son départ, le retrouvent, mais sur une autre chaîne...