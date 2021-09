The Voice : Que sont devenus les gagnants des 10 premières saisons ?

The Voice All Stars, saison spéciale anniversaire concoctée pour célébrer les 10 ans de l’émission, va commencer sa diffusion ce samedi 11 septembre. L’occasion de jeter un coup d’œil sur ce que sont devenus les gagnants depuis leur sacre.

Stéphan Rizon (Saison 1, 2012)

Tout premier gagnant de la version française, le talent de Florent Pagny avait fait fondre jurés et public grâce à sa voix soul. Depuis sa participation à The Voice, il a sorti ses deuxième, From Mars with love (2012), et troisième albums, I’m (2015). Il a aussi participé à l’opéra rock Gospel Story en 2014, et au spectacle musical Saturday night fever adapté du film La fièvre du samedi soir, en compagnie de la danseuse Fauve Hautot au Palais des sports de Paris.

#TheVoiceALaMaison



En soutien au personnel soignant, la #VoiceFamily se mobilise @StephanRizon vainqueur de la 1ère saison de #TheVoice (Équipe @florentpagny ) reprend “Caruso“ pic.twitter.com/YsILDZT9qh — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) May 12, 2020

Yoann Fréget (saison 2, 2013)

Membre de l’équipe de Garou, Yoann Fréget - qui avait expliqué combien la musique lui avait permis de s’épanouir malgré son bégaiement – avait particulièrement marqué les esprits avec sa reprise de Vole de Céline Dion. Il a sorti en 2014 son premier album, Quelques heures avec moi, écrit en collaboration avec l’équipe de Jason Mraz. Après un succès mitigé, il s’est exilé un temps outre-Atlantique et évolue désormais sous le nom de Yoan FreeJay. Il est devenu coach vocal et chante accompagné d’un chœur de gospel. Il travaille actuellement sur un second album « entièrement en anglais ».

JOUR J ! En voici un moment bien spécial... mais tellement nécessaire à ce qui va venir.



Je quitte les réseaux sociaux, pour plusieurs mois, pour avoir l'intégralité de mon énergie mise dans la compo et l'écriture de mon tout 1er album anglais (...) Vidéo:https://t.co/j2PP29Up1y pic.twitter.com/8Btaj0dIsL — Yoann FreeJay (@YoannFreeJay) April 11, 2021

Kendji Girac (saison 3, 2014)

Le protégé de Mika aux influences gitanes a conquis le public avec sa reprise de Bella de Maître Gims lors des auditions à l’aveugle, jusqu'à devenir l'une des grandes stars actuelles de la variété française. Il n’en finit pas de cartonner, et est même devenu lui-même coach en 2019 dans la version « Kids » de l’émission. Il a sorti 4 albums, « Kendji » en 2014, porté par les tubes Color Gitano, Andalouse, Elle m'a aimé, Conmigo et Cool, « Ensemble » (2015) dont sont extraits Les yeux de la mama, No me mires màs (avec Soprano) et Tu y yo, Amigo (2018), et plus récemment « Mi Vida » (2020). Un nouveau succès pour le jeune homme qui avait 17 ans au moment de sa victoire dans The Voice, et qui est devenu papa en 2021.

Un peu de Gypsie au soleil https://t.co/ib6igCKrz5 pic.twitter.com/5P0sM6zne2 — Kendji Girac (@GIRACKENDJI) August 10, 2021

Lilian Renaud (saison 4, 2015)

Le fromager avait rejoint l’équipe de Zazie après une charmante reprise du titre Octobre, de son idole Francis Cabrel. Sorti en 2015, son premier album intitulé Le bruit de l’aube avait été certifié disque de platine. En 2016, il a sorti « Cogne » avec des titres écrits par Zazie, qui n’a pas connu le même succès que le précédent. En 2019, il est revenu avec On en verra encore, un disque autoproduit, puis en mai 2021 avec Dans un moment de bonheur, opus produit sous son propre label LR Music.

Slimane (saison 5, 2016)

Depuis son passage dans le concours de TF1, tout sourit au talent de Florent Pagny qui a enchaîné les tubes, que ce soit en solo (avec les disques A bout de rêves dont est extrait Paname et Solune, et qui contient entre autres le titre J’en suis là), mais aussi en duo avec Vitaa. En 2020, aux Victoires de la musique, il remporte avec la chanteuse le trophée de la meilleure chanson originale pour Ça va ça vient, extrait de leur album VersuS qui sera certifié disque de diamant. Il s’est aussi illustré dans la version belge du show en y devenant lui-même coach.

Lisandro Cuxi (saison 6, 2017)

Membre de l’équipe de Matt Pokora, la tornade Lisando Cuxi, qui avait déjà participé à la version Kids, avait fait se retourner les coachs avec une reprise de Can’t stop the feeling de Justin Timberlake. Après sa victoire, il a sorti le single Danser (disque d’or) puis son premier album intitulé Ma bonne étoile. Après avoir gagné un NRJ Music Award de la révélation francophone de l’année, en 2018 il s’est incliné face à Madame Monsieur dans l’émission Destination Eurovision, destinée à désigner qui représentera la France au fameux concours. En 2020, il a sorti le single R’n’B Elle me dit.

Maëlle Pistoia dite Maëlle (saison 7, 2018)

Coachée par Zazie en 2018, Maëlle est la première artiste féminine à gagner l’émission. Elle a par la suite sorti son premier album éponyme en novembre 2019, qui lui a valu d’être nommée aux Victoires de la musique en 2020 dans la catégorie Album Révélation.

Whitney Marin (saison 8, 2019)

Finaliste de l’équipe de Mika, la jeune femme atteinte de fribromyalgie avait séduit Soprano et Mika avec une prestation énergique sur le titre « Friends » de Marshmello & Anne-Marie. Elle a sorti son premier disque « Le deal d'une idylle », en mai 2020.

Abi Bernadoth (saison 9, 2020)

Le protégé de Pascal Obispo a sorti son premier EP, C’est ma chance, dont le premier extrait Lovely a été dévoilé en octobre 2020. Il a interprété la chanson Je reviens plus fort dans le dessin-animé Pixar Soul, et travaille à la réalisation de son premier album.

Marghe Davico (saison 10, 2021)

Fierté de son coach Florent Pagny, Marghe continue d’évoluer a sein du duo MaDa qu’elle forme avec le pianiste David Henry, et travaille sur son premier disque.