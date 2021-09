TPMP : très critiqué, Matthieu Delormeau réitère ses propos sur la participation de Bilal Hassani à DALS «qui va créer de l'homophobie»

Après avoir suscité la polémique en affirmant que Bilal Hassani aller donner une image «caricaturale» des gays avec sa participation à Danse avec les Stars, Matthieu Delormeau, sous le feu des critiques depuis, a persisté et signé hier soir sur le plateau de Touche pas à mon Poste.

«J'adore Bilal, je n'ai rien contre Bilal, je dis juste que TF1 n'a pas découvert l'homosexualité en 2021. Le seul moment où ils font danser un homme avec un homme, c'est lorsqu'il est grimé en femme. Pardon, mais un homosexuel, ce n'est pas quelqu'un qui porte une perruque, des faux-cils et qui met une robe», s’est insurgé le chroniqueur. «Mais il a le droit !», lui a alors répondu Valérie Benaïm.

«Il est censé nous représenter, nous les homosexuels», n’en démord pas Matthieu Delormeau. Un point de vue que ne partage pas du tout Steevy Boulay : «L'homosexualité est vaste. Je pense qu'il faut être tolérant, on vit une époque compliquée et je trouve que c'est malvenu, surtout de ta part, de juger ça. On doit leur montrer l'exemple en étant solidaires !». Très en colère Matthieu Delormeau a alors pointé du doigt une photo de Bilal Hassani en s’écriant «ça c’est 1%». «Vous êtes des faux-culs, a-t-il au passage accusé ses collègues avant de poursuivre. Il aurait eu les cheveux courts et serait habillé comme un garçon, on ne l'aurait pas fait danser avec un homme. Ça s'appelle de la télévision.»

«On prend celui qui est le plus caricatural»

Présent sur le plateau de TPMP, l’animateur d’Incroyables transformations, Nicolas Waldorf, a lui aussi critiqué la position de Matthieu Delormeau. «Bilal se représente lui seul, il a été pris dans DALS car c'est un artiste. Il a envie de s'habiller comme il veut, il le fait et il le fait très bien. Ça donne une visibilité», a-t-il déclaré avant que Matthieu Delormeau ne dise craindre que la participation de Bilal Hassani dans DALS ne «crée de l’homophobie».

«Dans la vraie vie, ça va donner des gens qui seront devant leur télévision et qui vont se dire : 'c'est ça les gays ?' Et ça va créer de l'homophobie, et ça va créer de la violence», a-t-il déploré. «Il y a autant de gays qu'il y a de personnes, je suis d'accord. Je n'en juge aucun. Je dis juste que comme par hasard, dès qu'on en prend un à la télé, on prend celui qui est le plus caricatural, qui est habillé avec une robe, qui se teint les ongles, et qui met une perruque».

Lors d’un premier débat sur la prochaine saison de Danse avec les Stars, Matthieu Delormeau avait notamment regretté le choix de TF1 de proposer Bilal Hassani comme premier candidat à danser avec un homme dans le show. «Je n’ai rien contre lui, mais pardon, un mec qui a une perruque et des faux cils je ne me reconnais pas dans ce style de gay», avait-il lancé. Des propos qui lui ont valu de nombreuses critiques, mais aussi des menaces, dit-il.

En guise de réponse, ce lundi 6 septembre Bilal Hassani avait simplement publié sur Twitter une photo de lui en robe en citant l’extrait de TPMP. Interrogé ensuite par Télé-Loisirs, le chanteur a déclaré : «J'ai juste mis une photo de moi, et je suis allé me coucher. J'avais pas spécialement l'énergie pour faire un commentaire constructif, parce que je trouve que ça ne s'y prêtait pas et ne méritait pas une vraie réponse. Au-delà du fait que je puisse le prendre comme une attaque personnelle, c'est grave de dire des choses pareilles devant autant de monde. Non seulement sur moi, mais aussi toutes les personnes qui sont comme moi ! Je n'estime pas que je suis une caricature et je pense être un être humain normal.»