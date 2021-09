The Artist : date de diffusion, principe, candidats... Tout savoir sur la nouvelle émission de Nagui qui commence ce samedi 11 septembre

L'aventure « The Artist » démarre pour 22 auteurs-compositeurs et interprètes dès ce samedi 11 septembre.

Ce nouveau talent show animé sur France 2 par Nagui aura pour jurés les directeurs artistiques Elodie Mermoz, Emmanuel Virot et la chanteuse Clara Luciani, marraine de l’émission et invitée de cette grande première (d'autres artistes lui succèderont chaque semaine). Les téléspectateurs seront eux aussi mis à contribution. Ils pourront évaluer les prestations des candidats via un système de votes... totalement gratuit.

Invité ce 8 septembre dans C à vous, Nagui est revenu sur cette gratuité inédite dans ce genre d'émission. «Le public pourrait réclamer être payé, a-t-il dit. Sans public, cette émission ne tient pas. On a besoin qu'ils soient là. Ils sont comme un juré, on a besoin de leur présence. On ne va pas en plus les taxer à 3 ou 4 euros. C'est une manne incroyable, ça rapporte tellement d'argent que je peux l'entendre et le comprendre. Je peux vous garantir que quand j'ai argumenté auprès de tout le monde en disant qu'il fallait que ce soit gratuit, on me disait 'est ce que tu sais ce que ça représente ?». Techniquement, les téléspectateurs pourront voter via Instagram et la page officielle de l’émission @theartistoff, ainsi que par SMS au 3 2323 (appel non surtaxé).

Le principe

Les 22 talents de The Artist réaliseront une reprise de leur choix, «enrichie d’une vraie prise de liberté de réécriture et/ou de recomposition, inspirée de leur univers artistique», annonce France 2.

Deux choix s’offriront au jury et aux téléspectateurs à l’issue de chaque passage : une étoile dorée (J’aime) ou un octogone (Je n’aime pas). Pour décrocher une étoile du Jury, il faudra convaincre un minimum de 2 juges sur 3. Quant aux téléspectateurs, plus de 50% de votes favorables permettront d’obtenir leur soutien.

Pour les participants, l’enjeu de ce premier passage sera de taille : remporter deux étoiles dorées du jury et des téléspectateurs pour pouvoir être de retour en semaine 2. Ceux qui n'auront remporté aucune étoile seront immédiatement éliminés. En cas d’étoile unique, les artistes en ballotage auront une seconde chance de faire l’unanimité grâce à une composition de leur répertoire personnel. Mais s’ils n’y parviennent pas, ils seront eux aussi éliminés du concours.

À la clé pour le vainqueur, ni gros chèque, ni contrat avec une maison de disques, mais une belle exposition médiatique avec en point d'orgue son titre diffusé sur France Inter, une tournée, et un concert diffusé sur France 2.

La liste des candidats

Coline Capel 17 ans (@colinecapel_)

Nikola 20 ans (@nikolappx)

De Grands Enfants (duo), 37 et 38 ans (@degrandsenfants)

François Henri, 28 ans (@francois_henri_)

Gabriel Joseph, 25 ans (@gabrieljoseph_officiel)

Anissa Altmayer, 32 ans (@anissaaltmayerofficiel)

Laura Crowe & Him (duo), 31 et 47 ans (@lauracroweandhim)

Elisa Erka 32 ans (@elisa.erka)

Joseph Kamel, 25 ans (@josephkamelmusique)

Petite Gueule, 34 ans (@petite_gueule)

Fils Cara, 26 ans (@fils.cara)

Claire Hardy, 25 ans (@kleirio)

Mauvais Oeil (duo), 28 et 30 ans (@mauvaisoeilmusique)

Valentin, 24 ans (@valentinartiste)

Felixita, 26 ans ([email protected]_)

Di#se, 19 ans (@dilly_diese)

Cynthia, 27 ans (@cynthiatll)

BANDIT BANDIT (duo), 26 et 30 ans (@banditbanditband)

Igee, 23 ans (@cebonvieux_gee)

Rouquine (duo), 28 et 44 ans (@rouquineofficiel)

Alphée, 27 ans (@a.l.p.h.e.e)

Esken, 22 ans (@arthur_esken)

A noter que l'émission commencera dès 20h40 ce samedi 11 septembre, soit juste après le journal de Laurent Delahousse. Un horaire comme on n'en fait plus, qui permettra peut-être à France 2 de ravir des téléspectateurs à The Voice, qui ne démarrera quant à elle qu'à 21h05 ce même jour.

Pas certain cependant que The Artist se taille la part du lion, d'autant que la Une dégaine une version All Star de son fameux télé-crochet pour les dix ans du programme, avec exceptionnellement cinq coachs pour trouver la perle rare parmi d'anciens candidats.