Danse avec les stars : comment la série «Le Bureau des Légendes» a convaincu Artus de participer au concours

Invité de l’émission «La bande originale» sur RTL, Artus a expliqué comment sa participation à la série de Canal+ «Le Bureau des Légendes» avait influencé sa participation à «Danse avec les stars» en 2016.

L’humoriste, révélé dans On ne demande qu’à en rire, figurait parmi les candidats de la 7e saison du célèbre concours de danse de TF1 où, à la surprise générale, il avait terminé à une très honorable 3e place au côté de la danseuse Marie Denigot. Un parcours exemplaire qui n’aurait pas été possible, selon lui, s’il n’avait pas participé au casting de la série Le Bureau des Légendes.

«C'est mon agent à l'époque qui m'a mis sur ce casting. Moi j'y allais en me disant 'franchement, je perds une heure de mon temps’», commence Artus qui, à ce moment-là, n’a pas encore donné sa réponse à TF1. Quand il apprend qu’il a été retenu pour incarner le personnage de Jonas Maury dans la série de Canal+, l’humoriste prend alors sa décision de se lancer sur la piste de Danse avec les stars. «J'aurais pas fait Danse avec les stars si je n'avais pas eu Le Bureau des Légendes», poursuit-il.

Conscient des potentielles interrogations soulevées par son physique, Artus avait à cœur de démontrer ses talents de danseurs dans le concours. «C'est le challenge qui me plaisait et puis le côté un peu... Je n'ai pas envie de dire porte-parole des gros. Mais je savais que j'avais le rythme. Et montrer que peut-être vous m'avez appelé pour que je sois le gros ridicule sur le parquet, mais je vais vous montrer qu'en fait je peux vous faire un petit doigt d'honneur», se souvient l’humoriste.