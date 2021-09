Lucifer : Tom Ellis et Lauren German révèlent le nom de leur épisode préféré

Dans une interview accordée au site américain EW.com, les acteurs principaux de la série «Lucifer», Tom Ellis et Lauren German, ont dévoilé le nom de l’épisode qui tient une place particulière dans leur cœur.

Et chose amusante, celle qui interprète le lieutenant Chloe Decker et celui qui incarne Lucifer sont tombés immédiatement d’accord pour désigner l’épisode 9 de la saison 1 comme celui qui les a le plus marqué dans l’histoire de la série, dont l’ultime saison 6 est attendue ce vendredi 10 septembre sur Netflix. Dans celui-ci, Lucifer et Chloe doivent assurer la protection d’un prêtre joué par Colman Domingo, alors qu’un tueur est à ses trousses. Réunis autour d’un piano, une improvisation endiablée s’en suit.

«L’épisode 9 de la première saison est certainement mon préféré», lâche Tom Ellis à EW.com. «Et c’était un moment tout à fait authentique. Il n’y a pas eu d’échange particulier. Colman et moi avions reçu une trame musicale pour en faire une impro, et cela a été une bénédiction d’avoir Colman pour cet épisode de la série. C’est un moment qui restera à jamais avec moi en me disant ‘Je ne pense pas avoir été aussi euphorique sur un tournage, à faire un truc comme ça’», poursuit le comédien. Pour la petite histoire, cette scène a failli ne jamais être gardée au montage.

Pour Lauren German, (attention spoilers !) c’est la scène de la mort du prêtre qui lui reste en mémoire en raison d’un… fou rire. «Je n’ai jamais autant rigolé de ma vie. Nous avons tous les trois eu un énorme fou rire en tournant les scènes dans l’église, au point que je ne pouvais plus respirer. (…) Nous avons essayé de rester professionnels, mais nous ne parvenions plus à nous contrôler avec Tom et Colman», précise la comédienne. «Tu te souviens, on n’arrivait même plus à se regarder ?», s’amuse Tom Ellis.