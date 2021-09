Validé : la saison 2 sera présentée en avant-première au festival CANNESERIES

La saison 2 de Validé, la série dans le milieu du rap créée par Franck Gastambide, fera l’ouverture de la quatrième saison du festival CANNESERIES, qui se tiendra du 8 au 13 octobre, après avoir été décalée en raison de la pandémie.

Prix du Public à CANNESERIES en 2020, Validé sera donc cette année encore à l'honneur sur la Croisette. Ses quatre premiers épisodes inédits seront projetés en avant-première à l’Auditorium Lumière du Palais des Festivals et des Congrès, le vendredi 8 octobre, à la suite de la Cérémonie d'ouverture du festival. Les fans de la série sont très impatients de découvrir cette saison 2, qui suivra particulièrement le parcours d'une jeune femme qui va bousculer le rap game.

«Impossible de passer à côté de cette fable sociale dans l’univers sombre du rap avec des moments de pure comédie, véritable phénomène qui a dépassé les 35 millions de visionnages pour sa première saison», explique dans un communiqué Albin Lewi, directeur artistique de CANNESERIES.

Le pitch : Un an après la mort tragique de Clément, William et Brahim lancent le label Apash Music pour honorer la mémoire de leur ami. Ils misent tout sur Sara, une jeune rappeuse qui, en plus de son combat pour exister en tant que femme dans le rap game, voit son passé trouble ressurgir...

A noter dans les agendas que cette nouvelle saison de Validé arrivera dans la foulée - en octobre aussi - sur Canal+.

Au casting des nouveaux épsiodes figurent Laëtitia Kerfa, Saïdou Camara, Brahim Bouhlel, Franck Gastambide, Sabrina Ouazani, Moussa Mansaly, Bosh, Hakim Jemili, Fatou Kaba, Rachid Guellaz, Dimitri Storoge, Youssef Hajdi. La série compte aussi la participation exceptionnelle de Saïd Taghmaoui.