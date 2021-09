Braqueurs : la bande-annonce de la série avec Sami Bouajila dévoilée

Ce vendredi 10 septembre a été dévoilée la bande-annonce de la série d’action Braqueurs, avec au casting l’acteur Sami Bouajila.

Dans cette série Netflix créée par Hamid Hlioua (showrunner de Cannabis) et Julien Leclercq - à qui l'on doit le film coup de poing éponyme sorti en 2016, déjà avec Sami Bouajila - « au beau milieu d'une guerre de territoire entre narcotrafiquants, Mehdi (Sami Bouajila), un braqueur chevronné et Liana (Tracy Gotoas), une apprentie voleuse, vont devoir faire équipe pour sauver ceux qu’ils aiment », annonce le pitch.

A noter qu’il s’agit là de la troisième collaboration de Julien Leclerq avec la plate-forme américaine, après La terre et le sang et Sentinelle. Le réalisateur réfléchissait depuis 2016 à créér une série Braqueurs. «Après la sortie en salles du film, nous avions évoqué cette possibilité avec mon producteur associé, Julien Madon. Quand Netflix, en 2018, a acheté Braqueurs, qui a surperformé dans plusieurs territoires, nous leur en avons proposé l’idée. Cela n’a pas traîné : Netflix nous l’a commandée. Nous étions alors en plein tournage de La Terre et le Sang», avait en 2020 confié à Première le réalisateur, qui avait révélé être inspiré par une autre série.

« Ce que je peux vous dire, c’est que notre modèle, c’est la série Gomorra, issue elle aussi d’un film. Ce n’est pas une suite ni un préquel, et il y aura de nouveaux personnages. Mais il s’agira toujours de confrontations entre braqueurs et dealers. C’est une série très ambitieuse avec beaucoup de cascades en réel, renforcées par des effets visuels. »

Au côté de Sami Bouajilia, Tracy Gotoas (Munch), Samuel Jouy (Zone Blanche), Nabiha Akkari (Messiah), Sofia Lesaffre (les Misérables), Salim Kechiouche (Lupin) et Bakary Diombera (Banlieusards) complètent le casting de cette série sous haute tension, et dont les six épisodes seront à découvrir le 24 septembre prochain sur Netflix.