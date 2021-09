Dexter saison 9 : la bande-annonce officielle dévoilée

La chaîne américaine Showtime, qui entamera la diffusion de la saison 9 de Dexter le 7 novembre prochain, a enfin levé le voile sur la bande-annonce officielle.

Intitulée Dexter : New Blood, cette saison inédite, qui voit le jour, de manière surprenante, huit années après ce qui était sensé être sa (très critiquée) toute dernière, marquera le retour à la manœuvre du chevronné showrunner Clyde Philips, à qui l’on devait les quatre premières (d’aucuns diraient les meilleures) saisons de la sanglante série.

Après s’être évanoui dans la nature en fin de saison 8, le héros qui donne son prénom à la série, ancien expert en médecine légale à Miami et psychopathe aimant tuer des criminels, mène aujourd’hui sous une autre identité une vie en apparence paisible dans la petite ville reculée d’Iron Lake. Mais à la faveur de crimes soudains dans la région, son instinct de justicier tueur va semble-t-il reprendre le dessus ? « Des monstres marchent parmi nous », dit Dexter en voix off, avant d’ajouter : « Je suis peut-être encore un monstre, mais je suis un monstre en évolution. ».

Un Dexter incontrôlé

La saison 9 de Dexter marquera aussi le retour d’un personnage-clé de la série, à savoir la sœur (tuée en saison 8) de Dexter, incarnée par Jennifer Carpenter. Interviewée pour Collider, l’actrice a déclaré à propos de son personnage : « Je n'avais pas vraiment envie de revenir en arrière et de réparer une partition cassée ». Avant d'ajouter : « J'ai l'impression que Deb a eu une fin différente de celle de la série. J'ai donc décidé que mon travail consistait à aller au fond de l'océan et à la récupérer et à voir si elle voulait être témoin de cette nouvelle expérience du tueur en série non médicamentée, décodée, impunie et non contrôlée ».

L’interprète de Dexter, Michael C.Hall, a lui aussi commenté ce retour : « Deb est un personnage intériorisé pour Dexter, je pense qu'elle indique à quel point il est tombé... sans boussole. J'étais tellement excité à propos du retour de Jennifer parce que je savais qu'elle serait capable de changer de forme et de venir chez Dexter dans tant d'endroits différents. Et, bien sûr, elle l'a fait. Et c'était vraiment amusant d'ouvrir en grand le paysage interne de Dexter, car c'est beaucoup plus pyrotechnique et fou qu'avant ».