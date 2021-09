Mytho saison 2 : la série délirante avec Marina Hands de retour le 7 octobre

Un peu moins de deux ans après son lancement sur Arte, Mytho revient avec une saison 2 à partir du 7 octobre, à 20h55. Toujours sur la chaîne franco-allemande. Un bonheur de nouveau décliné en six épisodes.

Les fans de la série se réjouissent déjà à l’idée de retrouver Marina Hands et Mathieu Demy dans les rôles principaux de cette comédie familiale complètement loufoque. Principalement centrée sur la mère de famille dans la saison 1, ce deuxième chapitre promet de traiter tous les membres de la tribu. «Dans la saison 1, j’avais abordé des thèmes qui me tenaient à cœur, autour d’une héroïne : la femme-mère de famille, la charge mentale... Ici, j’ai pu aborder d’autres thèmes, comme la notion d’emprise - chez tous les membres de la famille. La saison 2 est plus chorale», explique Anne Berest, co-créatrice de la série avec Fabrice Gobert.

Synopsis : Après avoir fait exploser sa famille en s’inventant un cancer, Elvira (Marina Hands) tente de renouer avec les siens. Pour le moment, elle squatte la chambre d’amis des voisins. Mais les fêtes de Noël approchent, et des décisions difficiles se profilent à l’horizon. La vie des Lambert – enfants et parents – est loin d’être de tout repos. Une pression qu’ils vont devoir apprendre à gérer tant bien que mal.