Pékin Express : Tibo Inshape et Juju Fitcats dans la prochaine saison ?

Les Youtubeurs Tibo InShape et Juju Fitcats se sont envolés en direction de l’Ouzbékistan pour y rejoindre l’animateur Stéphane Rotenberg en plein tournage de Pékin Express, ont-il révélé ce jeudi 9 septembre.

En couple à la ville, les deux influenceurs sportifs ont d’abord laissé monter le suspense sur leur réseaux sociaux respectifs, en annonçant se lancer dans une aventure sans la nommer.

« Je me sens à la fois très stressée et extrêmement excitée. Cette aventure arrive pile à un moment où je ressens le besoin puissant, d’affronter mes peurs (...) au fait, on part dans le cadre d’une ÉMISSION TÉLÉ.. VOUS AVEZ DEVINÉ ? », a écrit l’influenceuse.

Quelques heures plus tard, les deux youtubeurs ont révélé se trouver aux côtés de l’animateur Séphane Rotenberg, actuellement en tournage de la prochaine saison du jeu d’aventure de M6.

Une question se pose maintenant : participent-ils à la course au même titre que les autres concurrents ? Puremedias, qui s’est entretenu avec la production, croit savoir qu’ils ne feront en fait qu'une seule étape, mais « auront accès à l'ensemble des moyens accordés aux candidats du jeu et échangeront avec le présentateur », est-il précisé.

Les images que Tibo inShape et Juju Fitcats rapporteront devraient a priori servir à la promotion de la saison 15. En attendant de découvrir en détails à quoi va ressembler ce partenariat avec M6, Tibo InShape et Juju Fitcats ont déjà mis en ligne des photos de leur périple.

La saison 15 de Pékin Express devrait être diffusée au cours de l'année 2022. Intitulée « Sur la terre de l’aigle royale », elle a pris pour point de départ le Kirghizistan et jouera sa finale à Dubaï aux Emirats arabes unis.