Riverdale : le casting appelle à la libération du père du producteur de la série

Roberto Aguire-Sacasa a, ce jeudi 9 septembre, mis en ligne une vidéo dans laquelle tout le casting de la série Riverdale lui apporte son soutien dans sa bataille pour faire libérer son père, emprisonné au Nicaragua par le régime d’Ortega pour trahison et conspiration envers le gouvernement.

« Je suis époustouflé par l'amour et le soutien de ma famille RIVERDALE, les meilleurs acteurs et équipes de la planète. Cela signifie tout pour moi, ma mère, mon frère et ma sœur. Faire connaître ce qui se passe au Nicaragua à mon père et à tant d'autres qui se battent pour la liberté et la démocratie est vital et peut sauver des vies », a écrit en légende de la vidéo Roberto Aguirre-Sacasa.

Avant d’inviter le public à signer une pétition, « pour élever votre voix contre la violation scandaleuse des droits de l'homme perpétrée contre de nombreux Nicaraguayens innocents. Mes pensées vont à toutes les familles qui ont vu leurs proches incarcérés injustement par le régime d'Ortega », a-t-il conclu.

Dans la vidéo postée sur Youtube, les stars de la série Riverdale expriment leur soutien. « Je m'appelle K.J. Apa et nous sommes sur le tournage de Riverdale », y déclare l’interprète d’Archie Andrews. « Au fil des ans, tous ceux d'entre nous qui ont participé à la création de ce spectacle sont devenus une famille », dit-il, avant que Casey Scott ajoute : « Et en ce moment, quelqu'un de notre famille a besoin de votre aide. »

Une pétition en ligne

Erinn Westbrook (Tabitha) enchaîne en expliquant que Francisco a été kidnappé il y deux mois. Cole Sprouse (Jughead) décrit l’homme comme un militant pour les droits humains. Il raconte comment des soldats armés ont pénétré chez lui pour l’enlever.



Lili Reinhart (Betty) ajoute que Francisco a été arrêté en même temps qu’une dizaine d’autres activistes, et s’inquiète de leurs conditions de détention, notamment de savoir s’ils reçoivent au moins eau, nourriture et médicaments.

Charles Melton (Reggie) et Camila Mendes (Veronica) demandent ensuite aux fans de se mobiliser. Vanessa Morgan (Toni) explique que cette démarche symbolique est importante pour tous les activistes qui militent parfois au prix de leur vie pour faire de ce monde un monde meilleur. Madelaine Petsch (Cheryl) invite le public à signer la pétition, et relayer le message vec le hashtag #FreeFrancisco et #SOSNicaragua sur les réseaux.