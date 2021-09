The Voice : les 10 ans de l'émission en 10 chiffres fous

Le concours de chant The Voice célèbre ses 10 ans avec une version All Stars, qui démarrera ce samedi 11 septembre. Retour sur l'émission devenue culte en 10 chiffres.

180 pays

Créé à l'origine en Hollande par le fondateur d'Endemol, le concept de The Voice a été décliné dans de nombreuses contrées à travers le globe. Ce qui n'empêche pas certains candidats de tenter leur chance loin de chez eux, à l'instar de Lenni-Kim, qui a participé à The Voice Kids en France, en 2015, ce qui lui a permis de lancer une carrière des deux côtés de l’Atlantique.

16 coachs

Versions adulte et kids confondues, ils sont 16 à avoir pris place dans les fauteuils rouges : Florent Pagny, Jenifer, Garou, Louis Bertignac, Mika, Zazie, Matt Pokora, Pascal Obipso, Soprano, Julien Clerc, Amel Bent, Marc Lavoine, Lara Fabian, Vianney, Patrick Fiori, et Kendji Girac. Les prochaines saisons devraient accueillir Louane et Julien Doré, se murmure-t-il.

1770 TALENTS

sont passés par The Voice et The Voice Kids. Les équipes de production recrutent les talents en visionnant des vidéos postées sur le Net ou en se rendant à des concerts. Un casting est aussi lancé pour recruter les talents. En 2021, près de 10 000 anonymes ont été «castés», rapporte Le Parisien, de 400 à 500 d'entre eux ont été approchés physiquement, et 122 candidats ont passé les auditions à l'aveugle, dont un peu plus d'une centaine sera diffusée.

343 buzz

font de Florent Pagny le plus gros « buzzer » de l’émission. Il faut dire que le chanteur détient le record de participations (huit). Concernant les jurés qui comptent le plus de victoire, l’interprète de Savoir Aimer occupe aussi la première position avec trois victoires. Il est suivi au classement par Zazie et Mika, qui comptent tous les trois deux victoires chacun.

3 femmes

seulement ont remporté The Voice, Maëlle Pistoïa (saison 7), Whitney Marin (saison 8) et Marghe Davico (saison 10). Dans la version Kids, on observe cependant la tendance inverse, puisque seulement un garçon, Soan (saison 6), a remporté le concours.

10 MILLIONS D’ALBUMS VENDUS

C'est le nombre revendiqué par l'émission. Selon une estimation des ventes d'albums fondée sur les chiffres officiels et arrêtée à mars 2019, c'est Kendji Girac, vainqueur de The Voice saison 3, qui est le meilleur vendeur de disques de l'histoire de The Voice. Derrière lui on retrouve Louane, puis les Fréro Delavega et Claudio Capéo.

Entre 800 000 et un million d’euros

c'est ce que coûterait un numéro de The Voice, selon VSD. Un investissement rentable, puisque chaque épisode rapporterait 2,5 millions d'euros, notamment grâce aux recettes digi­tales, mais aussi aux spots publi­ci­taires, factu­rés quant à eux 95 000 euros les 30 secondes, croit savoir Le Point.

220 PERSONNES

assurent la préparation et le tournage de l’émission, des cameramen, des techniciens du son, mais aussi des profs de chant ou encore un médecin et un sophrologue.

500 euros par semaine environ

sont versés à chaque candidat, révèle Télé Star, à qui Pascal Guix, producteur artistique de l’émission, a confié que «les Talents reçoivent un cachet d’artiste pour leurs prestations ». C’est un peu plus pour ceux qui restent plus longtemps, car « à partir des battles, c’est la production qui prend tout en charge (transports et hébérgements, ndlr) car ils font partie de l’aventure The Voice », avait-il ajouté.

400 000 EUROS

au moins (ils ne sont pas tous logés à la même enseigne) seraient perçus par les membres du jury pour une saison. Un salaire confortable, mais bien moindre que celui des jurés américains. A titre de comparaison, Ariana Grande et Katy Parry percevraient quant à elles 25 millions de dollars.