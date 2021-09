Disney+ : une bande annonce pour la série «Hawkeye»

Ca sent (bon) le sapin. Les studios Marvel viennent de dévoiler la première bande-annonce de «Hawkeye» avec Jeremy Renner et Hailee Steinfeld dans les rôles principaux.

Après WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver, Loki et What if … ? la plate-forme de streaming Disney+ prépare l’arrivée de sa nouvelle série Marvel pour le 24 novembre prochain. Pilotée par Jonathan Igla, et déclinée en 8 épisodes, Hawkeye permet de retrouver le personnage de Clint Barton après les événements d’Avenger : Endgame.

Traumatisé par son combat avec Thanos, et la mort de son amie Black Widow, il découvre qu’une personne usurpe son identité et sème la pagaille en ville. Les fêtes de Noël s’annoncent musclées pour Hawkeye qui va se retrouver à former Kate Bishop, qui souhaite marcher sur ses traces. Tout en rétablissant l’ordre dans les rues de New York.

Découvrez une première affiche de la série Hawkeye, à découvrir en streaming dès le 24 novembre sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/aFd0MLPiNa — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) September 13, 2021

La série Hawkeye promet d’offrir aux téléspectateurs de l’action et de l’humour avec des dialogues bien sentis. Le casting est complété par Vera Farmiga, qui jouera la mère de Kate Bishop. Fra Free sera Kazi, alias le Clown, et Tony Dalton prêtera ses traits à Jacques Duquesne, le Swordsman.

Apparue dans les scènes post-générique du film Black Widow, Florence Pugh devrait faire une apparition remarquée dans la série dans le rôle de Yelena Belova, la sœur du personnage incarné par Scarlett Johansson.