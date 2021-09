La Casa de Papel part à la recherche de son «fan ultime»

Alors que la première partie de son ultime saison est disponible depuis le 3 septembre dernier, La Casa de Papel s’apprête à clore en beauté son tout dernier chapitre. Pour l'occasion, Netflix se lance « à la recherche du plus grand fan » de la célèbre série espagnole.

La mise à l’épreuve démarre dès maintenant pour élire le plus grand connaisseur français de La Casa de Papel, annonce la plate-forme, qui dévoilera le nom du gagnant en amont de la sortie du volume 2, le 3 décembre. Les candidats qui pensent pouvoir prétendre au titre ont rendez-vous sur ce site.

Le dispositif est expliqué dans une mystérieuse vidéo mise en ligne ce lundi 13 septembre. « Nous recherchons activement le fan incontournable, le fan ultime, celui ou celle qui connaît chaque personnage et aurait tout pour faire partie de la bande. Vous pensez être le plus grand fan de France, nos yeux sont maintenant braqués sur vous. Vos connaissances et votre patience vont être testées. Répondez à l’appel et prouvez-nous que vous êtes le plus grand fan », est-il annoncé.

Netflix précise rechercher « un passionné pour qui le plan de Paris n’a pas de secret, qui connaît la vie, les personnalités de tous les membres du gang. Un homme ou une femme qui pourrait même rivaliser avec le Professeur sur la connaissance des moindres recoins de la Banque d’Espagne ». Pour l’heure le gain n’a pas encore été révélé.