Laeticia Hallyday ne prévoit pas d'épouser son compagnon Jalil Lespert

A l’occasion des hommages qui seront rendus ce mardi 14 septembre à Johnny Hallyday, la veuve du Taulier, Laeticia Hallyday, a fait quelques confidences sur sa vie actuelle, notamment sur le couple qu’elle forme depuis un an avec le réalisateur Jalil Lespert.

« Jade et Joy (les filles qu’elle a adoptées avec Johnny, ndlr) s'entendent très bien avec Jalil. Il est d'une bienveillance infinie et n'essaye pas de se projeter trop vite, ce qui moi m'apaise », a-t-elle expliqué au cours d’un entretien publié ce week-end dans Le Parisien.

« J'ai entendu parler de mariage avec lui, il n'en est pas question. En tout cas pour le moment. Je ne suis pas prête. Je ne pense pas que je me remarierai un jour… », a-t-elle précisé, avant de revenir sur leur rencontre inattendue.

Un ménage à trois

«Il m’a redonné goût à la vie alors que je ne pouvais pas être heureuse, sans trahir Johnny», se remémore Laeticia à propos de Jalil Lespert. « Ça a commencé de manière un peu épistolaire, à l’ancienne, à l’été 2020, à travers des correspondances sur Instagram. On s’est mis à échanger sur nos enfants, sur la famille, sur nos valeurs. C’est un peu à la Gustave Flaubert (rires) », explique-t-elle avant de confesser : « Et on est tombés amoureux au fil du temps mais sans se voir. Et on s’est embrassés pour la première fois en octobre l’année dernière. »

Un événement qui, dit-elle, lui a donné l’impression d'être infidèle à son époux décédé en 2017. « Alors j’ai eu besoin de présenter Jalil à Johnny au cimetière, parce que, même si ça peut paraître bizarre, je continue à beaucoup parler à Johnny ». En décembre dernier, les deux amoureux avaient en effet mis le cap sur l’île de Saint-Barthélémy pour les commémorations de la mort du Taulier.

La veuve de Johnny Hallyday s’est longuement confiée à nos lecteurs, avant le premier hommage officiel rendu à son mari ce mardi à Paris





«Le deuil est un chemin très difficile. Il n’y a pas de remède. On apprend avec résilience à vivre avec»https://t.co/FeRdsRYH9B — Le Parisien (@le_Parisien) September 13, 2021

Jalil Lespert semble depuis s’être parfaitement accomodée de ce « ménage à trois », et a même épaulé sa belle durant les préparatifs des hommages qui seront rendus ce mardi 14 septembre, à Paris. Il faut dire que le réalisateur est aussi un grand fan de l'interprète de «Que je t'aime». Comme le rapporte Paris Match, c’est d’ailleurs alors qu’il projetait de lui consacrer un biopic qu’il serait entré en contact avec Laeticia Hallyday.