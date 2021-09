Le comédien J.B. Smoove parle de la saison 11 de «Larry et son nombril»

Prévue pour être lancée sur la chaîne américaine HBO en octobre, la saison 11 de «Larry et son nombril» s’annonce plus «gênante» que jamais, annonce le comédien J.B. Smoove.

Interrogé par le site américain Deadline, le comédien qui incarne le personnage de Leon Black dans la série, assure que Larry David n’a rien perdu de son talent quand il s’agit de créer des situations hilarantes à l’écran. «Que puis-je dire à part que cela va être une saison incroyable. Cette saison 11 est vraiment à part. (…) Je pense qu’il a pris beaucoup de plaisir. Le casting réuni pour cette saison 11 est impressionnant», assure J.B. Smoove.

A la question de savoir si Larry David compte traiter de l’épidémie de coronavirus dans la saison 11, l’acteur précise avoir totalement confiance en ce dernier pour traiter, d’une manière ou d’une autre, les sujets qui font l’actualité. Et s’amuser avec. «Je ne peux pas tout vous révéler, mais ce que je peux dire, c’est que Larry est très fort pour mettre sa touche d’humour dans ce qui se passe dans le monde. Et c’est ce qu’il a toujours fait avec cette série. C’est un maître en la matière. (…) C’est un génie, vraiment», poursuit-il.

You're allowed to be happy, but not in front of me. #CurbYourEnthusiasm is back this October. pic.twitter.com/kBCjMedLOZ

