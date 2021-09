«Un sentiment d'abandon» : Laeticia Hallyday se confie sur ses relations difficiles avec Laura et David

Alors que doivent avoir lieu ce mardi 14 septembre l’inauguration d’une statue et un concert en hommage à Johnny Hallyday, sa veuve Laeticia a fait des confidences sur les relations compliquées qu’elle entretient toujours avec les deux aînés du Taulier, David Hallyday et Laura Smet.

« Les choses se sont un peu apaisées, mais nos rapports restent compliqués. J’ai tendu la main plusieurs fois, j’aurais aimé que cette histoire d’héritage reste en famille, qu’on se parle autour d’une table il y a quatre ans, quand Johnny est parti, qu’on puisse parler des décisions de mon mari », a regretté la mère de Jade et Joy dans une interview parue ce dimanche dans Le Parisien, « mais on n’est pas une famille ordinaire », a-t-elle concédé.

« On a un sentiment d’abandon, mes filles Jade et Joy (17 et 13 ans) n’existent plus pour eux », a-t-elle regretté, ajoutant espérer encore une réconciliation : « Je pense qu’avec le temps, les choses vont s’apaiser (…) et j’espère qu’un jour Jade et Joy retrouveront leur frère et leur sœur. »

Laeticia Hallyday précise d’ailleurs que ni David, ni Laura ne seront présents ce mardi 14 septembre au concert-hommage qu’elle a organisé à l’Accor-Hotel Arena. David Hallyday l’aurait prévenue de son absence via son avocat, et invoqué des impératifs liés à sa tournée, tandis que Laura Smet a de son côté fait savoir qu’elle ne viendrait en postant un message sur les réseaux sociaux. « Malheureusement, elle ne m’a pas répondu, mais a donné une réponse sur Instagram», a raconté Laeticia Hallyday très «attristée» par la situation. «J’espère qu’on arrivera un jour à ne plus se parler par avocat», a-t-elle conclu.