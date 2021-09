Danse avec les stars : Philippe Candeloro s'en prend à Chris Marques

Invité de l’émission «L’instant De Luxe» sur la chaîne Non Stop People, Philippe Candeloro est revenu sur son expérience dans l’émission « Danse avec les Stars ». En accusant directement Chris Marques d’avoir tenté de le provoquer en plateau.

C’est en 2011 que l’ancienne star du patinage artistique avait foulé le parquet du célèbre concours de danse de TF1. Et selon lui, le membre du jury de Danse avec les Stars avait la mission de le provoquer en critiquant sa manière de danser avec l’objectif de lui faire perdre son sang-froid, lui qui est réputé pour son caractère volcanique. Dans l’espoir de créer le buzz autour de l’émission.

«Ce qui était embêtant avec le jury, surtout dans cette émission, c'est que tu as l'impression que tu n'as pas dansé comme une savate et en fait... C'était le rôle de Chris Marques, qui disait : 'Tu as dansé comme une merde'. Quand je regardais l'émission, il avait faux en fait. Il voulait m'attaquer pour que j'essaye de lui sauter au cou. Faire un petit jeu de ping-pong», assure Philippe Candeloro dans un extrait vidéo publiée en exclusivité sur le site de Télé Star.

«Ça faisait partie du jeu. Il sait très bien que quand quelqu'un me rentre dedans, je ne vais pas me laisser faire. De base, je suis un gentil, mais à un moment donné, si on vient me chercher, je vais avoir du répondant», poursuit celui qui n’aura, finalement, jamais répondu aux provocations.

Philippe Candeloro a également évoqué son potentiel avenir en tant que chroniqueur sur le plateau de Touche pas à mon poste au côté de Cyril Hanouna. Si l’animateur venait à lui faire une proposition, l’ancien champion de patinage assure qu’il répondra «oui». Même s’il avoue avoir un peu d’appréhension en raison de l’exposition de l’émission.

«Ce qui est compliqué, c'est quand on a Matthieu Delormeau - moi je trouvais que c'était un super gars - et puis vu ce qu'il s'est pris dans la gueule en étant chroniqueur, des fois j'ai un petit peu peur», précise-t-il.

Philippe Candeloro aimerait jouer un vrai rôle sur le plateau, afin de ne pas lasser les téléspectateurs. «Je pense qu'il faudrait un vrai rôle en fait. Des chroniqueurs autour de la table, moi j'en ai vus qui étaient là et ils étaient super marrants sur une ou deux émissions. Et après t'as l'impression qu'ils sont là et qu'ils s'endorment... Regarde Doc Gyneco, il était bien par moment, mais il dormait souvent», explique le patineur.