Koh-Lanta, la Légende : Clémence Castel dévoile son secret pour aller loin

L’expérience est une force. Dans un entretien accordé au magazine Télé Star, Clémence Castel a expliqué comment elle comptait s’y prendre pour aller le plus loin possible dans cette édition spéciale des 20 ans de Koh-Lanta.

Âgée de 36 ans, et seule candidate de l’histoire à s’être imposée à deux reprises dans le jeu d’aventure de TF1, Clémence Castel a été menacée dès les premiers jours de ce Koh-Lanta, la Légende en raison de son palmarès jugé impressionnant par une partie de la tribu des filles. Lors du deuxième épisode, Clémence a remporté l’épreuve d’immunité afin de s’assurer de rester dans l’aventure. La jeune femme est expérimentée, et ce n’est pas parce qu’elle peut sembler en retrait qu’elle ne sait pas ce qu’elle fait.

«Peut-être que j'ai avancé sans m'exposer, tout en étant plus stratège que j'en ai l'air. C'est peut-être ça mon tour de force», explique-t-elle à Télé Star. Quelques mois après son coming-out, Clémence Castel n’hésite plus à s’affirmer quand cela est nécessaire. Et elle est ravie de pouvoir montrer ce nouveau visage aux téléspectateurs. «J'ai beaucoup plus pris position cette saison. Cela fait écho aux choix que j'ai pris dans ma vie personnelle. Je m'affirme plus désormais», confie-t-elle.

Les fans de Koh-Lanta savent pertinemment que ce serait une erreur de parier contre Clémence Castel dans cette édition All-stars. Après avoir été la cible des autres aventurières au début du jeu, la jeune femme a réussi à s’imposer naturellement sur le camp, et dans les épreuves. Et participe activement aux alliances à la veille des conseils. Pendant ce temps-là, les autres candidates ont accumulé les frustrations entre elles, et le nom de Clémence ne figure plus dans les conversations concernant les éliminations. Un vrai tour de force.