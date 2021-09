Luther : le film avec Idris Elba confirmé (SPOILERS)

Après deux années à évoquer la possibilité de donner une suite à la série «Luther» avec un long-métrage, Idris Elba peut se réjouir de voir enfin ce projet se concrétiser.

C’est Netflix qui a annoncé la bonne nouvelle sur Twitter, en précisant que l’acteur britannique serait rejoint au casting par Cynthia Erivo et Andy Serkis. Le créateur de la série, Neil Cross, s’occupera de rédiger le scénario.

Luther is coming back!





Idris Elba will reprise his iconic role — joined by Cynthia Erivo and Andy Serkis — in a new feature film written by series creator Neil Cross. pic.twitter.com/DLJn2EDPvi

