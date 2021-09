Marie-Antoinette : le tournage de la très attendue série de Canal+ a commencé

Le tournage de la prochaine Création Originale Canal+ a commencé. Cette série événement reviendra sur le parcours de la jeune souveraine autrichienne Marie-Antoinette au sein de la cour de Versailles.

Ecrit par Deborah Davis, scénariste américaine nommée aux Oscars en 2019 pour le film La Favorite de Yórgos Lánthimos, ce biopic d’ampleur est réalisé par Pete Travis (Bloodlands) et Geoffrey Enthoven (Invisible).

Le tournage, qui devrait durer six mois, en passera par de nombreux sites historiques dont le Château de Versailles, Vaux-le-Vicomte, Lésigny... Ainsi que dans les emblématiques studios de Bry-sur-Marne.

C'est l'actrice germano-russe Emilia Schüle (Berlin 56 et Berlin 59) qui prêtera ses traits à la jeune femme qui n’était âgée que de 14 ans quand elle a quitté l’Autriche et sa mère, pour épouser le dauphin de France.

John MACDOUGALL / AFP

La série est attendue en 2022 sur Canal+.

Le pitch : « C’est encore une jeune enfant têtue et dissipée qui doit se plier aux règles françaises, nombreuses et compliquées. La jeune princesse souffre rapidement de ne pouvoir vivre sa vie comme elle l’entend. Elle est constamment sous pression pour perpétuer la lignée des Bourbons. Une mission plus compliquée que prévue : même si la relation entre Marie-Antoinette et Louis XVI s’améliore au fil du temps, sept années leur seront nécessaires pour consommer leur mariage. De la jeune dauphine à la reine du style, véritable icône de la mode, Marie-Antoinette impressionne rapidement par son charisme et son naturel. Elle va progressivement comprendre les codes et les secrets de la cour française et recréer totalement Versailles à son image : libre, indépendant et féministe ! Mais ses succès attisent jalousie et rivalité. Des pamphlets diffamatoires et des rumeurs persistantes sur sa vie privée viennent mettre à mal sa réputation. Il lui faudra beaucoup de courage et de dignité pour vaincre ses nombreux ennemis de la cour versaillaise ».