Une affaire française : Découvrez la bande-annonce de la série sur l’affaire Grégory qui sera lancée ce 20 septembre

Deux ans après la série documentaire «Grégory» sortie sur Netflix, la mini-série «Une affaire française» revient à son tour sur l'affaire Grégory et son mystère qui bouleverse la France depuis trois décennies. Elle sera diffusée à partir du lundi 20 septembre prochain. à 21h05 sur TF1.

Ses six épisodes, qui seront diffusés chacun à 21h05 sur TF1, reviendront sur l'une des affaires de meurtre les plus énigmatiques (toujours non-résolue à ce jour), et médiatisées de notre époque, celle du petit Grégory, enfant de 4 ans retrouvé un jour de 1984 noyé dans la Vologne, les pieds et poings liés. Une tragédie d'une horreur indicible survenue au sein d’une famille qui était depuis des années persécutée par un mystérieux corbeau, auteur de lettres et appels anonymes...

Réalisée par Christophe Lamotte (Le Premier Oublié, La Part du Soupçon), la série au budget de 8 millions d'euros, a été créée par Jérémie Guez (Sons of Philadelphia, La Nuit a dévoré le monde, Bluebird) et Alexandre Smia (Le Bureau des Légendes, Si Tu Vois Ma Mère).

«Notre ambition est de porter à l’écran une affaire emblématique pour les Français. Alors que l’affaire a été vécue ‘en direct’, avec des réactions immédiates à chaque rebondissement, la 'fiction du réel' et les années de recul permettent de raconter cette histoire en la replaçant dans un contexte et une chronologie. Nous cherchons avant tout à retranscrire la justesse des situations et l’émotion qui en découle. Cette approche permet d’embrasser la complexité d’une affaire réelle dont la dimension est devenue symbolique », explique la productrice Aimée Buidine. «Une affaire française» se donne aussi pour vocation de restituer « toute la violence des conflits qui opposèrent les Villemin, Laroche, Jacob, et Bolle ».

L’affaire Grégory reste à ce jour l'une des plus grandes énigmes judiciaires françaises. Elle a connu de nombreux rebondissements depuis la mort du petit garçon de 4 ans.





La fiction #UneAffaireFrançaise s'inspire de cette grande affaire criminelle qui a bouleversé notre pays pic.twitter.com/WHTjisLGnZ — TF1 (@TF1) September 13, 2021

«Une histoire d'amour incroyable»

Le casting réunit notamment Guillaume Gouix, Michaël Youn ou encore Guillaume de Tonquédec. Blandine Bellavoir y incarne Christine Villemin, la mère du petit Grégory. « J’ai un peu hésité à me lancer dans cette interprétation car la responsabilité d’incarner ce personnage est incommensurable. L’écriture factuelle du scénario m’a convaincue, explique l’actrice. La lecture de ces six épisodes a mis à jour ce qui me fait le plus peur : l’emballement d’une machine que l’on ne peut plus arrêter, la folie du groupe, le déchaînement médiatique, l’intrusion des médias dans une affaire criminelle, les erreurs judiciaires, policières et le poids terrible de la rumeur. J’ai accepté car je voulais défendre cette femme ou plutôt ce couple qui a fait face au pire drame possible : la perte d’un enfant. Enfin, cette série raconte surtout une histoire d’amour incroyable dont je ne connaissais rien avant la lecture du projet. J’ai été saisie par ce que j’ai découvert. Unis pour le meilleur et le pire, Christine et Jean-Marie Villemin sont dans une quête de vérité depuis 1984 et je redoute qu’elle n’éclate jamais ».

Bande-annonce d'Une affaire française :

A noter que les époux Villemin seraient de leur côté très en colère de ne pas avoir été prévenus du projet de cette série. C'est via un site internet qu'ils auraient découvert la préparation de cette fiction tirée de leur éprouvante histoire. Il y a un mois, Marie-Christine Chastant-Morant, l'avocate du couple, avait averti : « ll n'est pas impossible que nous réagissions ».