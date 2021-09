Décès de Marthe Mercadier : sa dernière danse avec Grégoire Lyonnet dans la saison 1 de «Danse avec les stars» (VIDEO)

En 2011, Marthe Mercadier participait à la première saison de Danse avec les Stars avec, comme partenaire, Grégoire Lyonnet. Âgée de 82 ans, elle occupera la scène durant 3 semaines avant de tirer sa révérence.

Face à David Ginola, Jean-Marie Bigard, Adriana Karembeu, ou encore M. Pokora – qui remportera cette première édition du concours de danse de TF1 – Marthe Mercadier a étonné les téléspectateurs avec son énergie débordante lors de ses sorties sur le parquet. Comme dans ce cha-cha endiablé, et plein d’humour, sur le titre Bad Romance de Lady Gaga.

Mais qu’est-ce qu’une ancienne gloire du théâtre et de la télévision, qui a fait ses débuts à l’âge de 5 ans sur les genoux de Joséphine Baker, et qui a fait partie de la Résistance durant son adolescence pendant la Seconde Guerre mondiale, est venue faire dans cette galère ? «Au début, je me suis dit: 'Qu'est-ce que je fais là'. Mais 82 ans, c'est l'âge où l'on peut s'offrir des petits caprices, faire des essais», confie-elle tout simplement à Laurent Ruquier dans l’émission On n’est pas couché, à l’époque.

Marthe Mercadier a vu André Manoukian et Rossy de Palma être éliminés avant elle dans cette première saison de Danse avec les stars. Mais lors du troisième prime, celle qui reste la doyenne des candidats de l’émission est remerciée par les jurés malgré une danse très inspirée avec Grégoire Lyonnet, sur la chanson My Heart Will Go On de Céline Dion.

«Le haut du corps suit très bien Grégoire mais les jambes ne suivent pas», «votre voyage est en péril», «votre bateau prend l’eau», lancent les membres du jury. Malgré la dureté des mots, tous sont émus par la prestation de l’octogénaire. Marthe Mercadier, elle aussi, a les yeux embués au moment de dire au revoir aux téléspectateurs. Son «petit caprice» vient de prendre fin. Mais on se dit, alors, qu’elle a bien fait de se l’accorder.