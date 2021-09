Katie Holmes assume fièrement ses vergetures sur le ventre

Ce mercredi 8 septembre, l’actrice Katie Holmes est apparue dans une sublime robe noire ajourée qui ne cachait rien de ses vergetures, bien au contraire.

Avec cette tenue portée à l’occasion de l’ouverture du flagship de la maison d’horlogerie Vacheron Constantin, l’ancienne actrice de la série Dawson a clairement décidé de dévoiler avec fierté son ventre de maman.

Bennett Raglin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ce n’était pas la première fois que Katie Holmes, 42 ans, dévoilait ces petites stries de la peau qui apparaissent parfois après une grossesse, mais aussi à l’adolescence, ou encore à la suite d’un changement de poids, et que de nombreuses femmes cherchent à cacher ou à faire disparaître.

Comme de plus en plus de stars, l’ex de Tom Cruise mise ainsi résolument sur le body positive. De quoi encourager toutes et tous à être fièr(e)s de sa beauté au naturel. Son initiative, qui rompt radicalement avec le culte du superficiel et la tradition des photos retouchées sur Photoshop, a été une nouvelle fois grandement saluée par de nombreux internautes.