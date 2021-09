Le Meilleur pâtissier : la saison 10 commence le 7 octobre

L’émission Le Meilleur pâtissier lancera sa 10e saison le 7 octobre prochain sur M6. Une édition anniversaire pleine de surprises avec une nouvelle animatrice, et des invités inattendus.

Arrivée sur M6 en mars dernier, Marie Portolano hérite de l’animation du Meilleur pâtissier, où elle évoluera auprès de Cyril Lignac et de Mercotte. «J’ai été vraiment accueillie chaleureusement. C’était un plaisir et un bonheur pour moi de découvrir toute l’équipe, les producteurs, les techniciens et les nouveaux pâtissiers», explique celle qui confie être une très mauvaise pâtissière (et cuisinière).

Mais qui compte bien changer la donne grâce aux conseils avisés de ses prestigieux collègues de travail. «Je commence à m’y mettre grâce aux conseils de mes partenaires, j’attends la rentrée pour m’essayer vraiment à la pâtisserie. J’ai hâte de voir si j’ai bien écouté Cyril et Mercotte !», précise-t-elle.

Des nouveautés pour les 10 ans

Les téléspectateurs vont découvrir, dès le lancement, une nouvelle phase de sélection pour les apprentis pâtissiers. Au total, ce sont 20 candidats qui vont s’affronter au cours de deux épreuves organisées dans le parc du Château pour tenter de gagner leur place. Seuls 14 d’entre eux seront retenus pour poursuivre l’aventure.

Cyril Lignac participera à une nouvelle épreuve baptisée «Qui peut battre Cyril ?», dans laquelle il affrontera les pâtissiers amateurs. Mais attention, le Chef aura un handicap de temps, et une recette incomplète. L’occasion pour lui de montrer l’étendue de son talent en cuisine.

Des Chefs et des invités de marque

Le Meilleur pâtissier s’est imposé comme un rendez-vous incontournable dans le monde de la pâtisserie. Et cette année encore, les Chefs sont nombreux à participer au concours, avec l’incontournable Pierre Hermé, Thierry Marx, Stéphanie Le Quellec, Jean-François Piège, Christophe Michalak, et Christelle Brua.

Les téléspectateurs auront le plaisir de découvrir une thématique musicale dans cette édition, avec une émission intitulée Quand la musique est bonne. Fans de pâtisseries, Julien Doré et Louane seront présents pour goûter les réalisations des candidats, et donner leur avis. D’autres thèmes feront leur apparition tout au long de la saison, avec Les gâteaux sont dans le pré, ou encore La cour de récrème.

Une deuxième partie de folie

Dans la deuxième partie de l’émission, Marie Portolano accompagnera Merouan pour assister à des duels d’anthologie opposant d’anciens candidats de l’émission. C’est à partir d’une commande bien spéciale – une pavlova pour une danseuse classique, une gâteau mi-fruit, mi-chocolat… dans le même gâteau, une création pour un magicien fêtant ses 10 ans de carrière, etc. – que ces derniers vont s’affronter.

Lu-Anh (saison 8), Marianela (saison 7), Anne-Sophie (gagnante de la saison 3), Ludovic (gagnant de la saison 8), ou encore Margaux Chignac seront de la partie. Les téléspectateurs découvriront également toutes les indiscrétions de l’émission du jour. Un programme alléchant pour les 10 ans.