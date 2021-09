The Artist : Nagui change la formule pour le deuxième numéro qui sera diffusée ce samedi

Samedi dernier, Nagui inaugurait The Artist, un nouveau télé-crochet en prime time et en direct destiné à mettre en lumière des auteurs-compositeurs-interprètes. Jugée trop longue, l’émission revient cette semaine avec une formule plus ramassée.

La mécanique devait quoiqu’il arrive évoluer, comme l’avait annoncé le présentateur et producteur Nagui lors de la première.

On sait désormais que lors du deuxième numéro de The Artist, qui sera diffusé en direct ce samedi soir sur France 2, ce sont seulement 10 des 19 artistes en lice qui défendront leur chance de rester dans le concours.

De Grands Enfants, Fils Cara, DI#SE, Coline Capel, Cynthia, Joseph Kamel, Valentin, Petite Gueule, Anissa Altmayer et IGee, devront convaincre le jury composé d’Emmanuel Virot, d’Elodie Mermoz, et du groupe Tryo (pour cette semaine), ainsi que des téléspectateurs, eux aussi invités à voter (gratuitement) pour leur(s) favori(s).

beaucoup d'appelés mais peu d'élus

Au cours de ce prime, chaque artiste présentera sa propre composition. Après chaque passage, la note du jury déterminera un classement qui évoluera au fur et à mesure. Les notes du public seront ensuite révélées et fusionnées avec celles du jury pour avoir le classement final. Les trois derniers du classement quitteront l'histoire de The Artist.

Les neuf autres candidats qualifiés en première semaine devront quant à eux attendre le samedi 25 pour remonter sur scène.

« Pour 22 artistes, on ne pouvait pas proposer et les covers et leurs créations, mais on va vers ça. », a déclaré Nagui lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a répondu aux critiques qui disent son émission trop semblable à The Voice, et se plaignent, en plus de sa durée (3h20), qu'elle comporte un nombre trop important de reprises.

« Je vous rappelle que c’était en direct, a insisté Nagui. Toutes les émissions que vous regardez sont remixées, Taratata et The Artist ne le sont pas. […] C’est notre règle du jeu de respecter le live. On demande aux artistes de prendre un risque en venant en live, il faut qu’on le prenne nous aussi, en faisant bien notre boulot. », a-t-il souligné.

Face à la concurrence – The Voice All Stars était lancée en même temps sur TF1 – la première de The Artist n’a attiré que 1,3 millions de curieux. Fera-t-elle mieux cette semaine ?