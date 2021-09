Disney+ Star : une nouvelle bande-annonce pour la mini-série «Dopesick»

La série «Dopesick» sur la crise des opioïdes aux États-Unis vient de dévoiler une nouvelle bande annonce. Un programme disponible en France sur Disney+ Star à partir du 13 octobre prochain.

Déclinée en huit épisodes, cette mini-série raconte comment la société Purdue Pharma – dirigée par la famille Sackler – a réussi à imposer sur le marché américain l’OxyContin, un médicament antidouleur aux opiacés accusé d’avoir provoqué la mort de plus d'un demi-million de personnes sur les vingt dernières années aux États-Unis, et qui fait l’objet à ce jour de plus de 2.000 plaintes.

Michael Keaton, qui est également producteur exécutif, y incarne Samuel Finnix, un médecin expérimenté proche de la retraite qui se retrouve impliqué dans les méthodes peu recommandables de cette société animée par une soif inaltérable de profits. Les téléspectateurs suivent la création du médicament et sa mise sur le marché par la famille Sackler, ainsi que le travail des agents de la DEA et des avocats qui ont tenté d’y mettre fin. Mais aussi la vie des docteurs qui ont prescrit le médicament à leurs patients, et comment la vie de ceux-ci a été bouleversée par leur addiction.

Écrit par Warren Littlefield («The Handmaid’s Tale») et Danny Strong (producteur de la série «Empire»), «Dopesick» peut également compter sur la présence au casting de Rosario Dawson, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker, ou encore Kaitlyn Dever.

Purdue Pharma face à la justice

À noter que la justice américaine a validé, le 1er septembre, le plan de faillite proposé par le laboratoire Purdue qui prévoit l'immunité aux membres de la famille Sackler, dont le groupe pharmaceutique est accusé d'avoir contribué à la crise des opiacés. Cet accord prévoit le versement d'une somme de 4,5 milliards de dollars (3,82 milliards d'euros) aux communautés touchées. L'entreprise sera dissoute pour donner naissance à une nouvelle entité dont la mission sera de lutter contre cette crise des opiacés.

Pour le procureur de l'État de Washington, Bob Ferguson - qui souhaite faire appel de la décision du tribunal - ce plan est une aubaine pour la famille Sackler qui aurait accumulé une fortune de plus de 11 milliards de dollars (9,34 milliards d'euros) depuis 2008, et qui obtientrait par cette décision une immunité permanente tout en restant une des familles les plus riches des États-Unis.