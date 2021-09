Dr Death : de quelle histoire vraie sordide la série est-elle inspirée ?

Disponible depuis le 12 septembre dernier sur Starzplay, la série «Dr Death» avec Joshua Jackson est basée sur un fait divers à glacer le sang.

Tirée du podcast «Dr LaMort», et composée de 8 épisodes, «Dr Death» raconte la traque par deux médecins (incarnés par Alec Baldwin et Christian Slater) d’un neurochirurgien à l'apparence de gendre idéal mais qui s'avère être un mythomane meurtrier.

L'acteur qui l'interprète, Joshua Jackson («Dawson»), livre une parfaite performance, mention spéciale aux séquences durant lesquelles son personnage se transforme en boucher psychopathe dans le bloc opératoire. De quoi faire cauchemarder toutes les personnes appelées à passer sur le billard...

Dans la réalité, ce criminel en blouse blanche, s'appelle Dr Christopher Duntsch. Il pratiquait des chirurgies de la colonne vertébrale complexes mais routinières, et cachait - c'est le moins que l'on puisse dire - une incompétence que le système de santé américain a mis beaucoup de temps à reconnaître.

Ses erreurs médicales n'ont jamais été signalées

La série s'attaque d'ailleurs à la manière avec laquelle très souvent ce système «protège» aveuglément le corps médical, et ce au détriment de la sécurité des patients qui se retrouvent contraints, quand ils en ont encore l'énergie, de se lancer dans des batailles judiciaires interminables et coûteuses pour tenter de faire valoir leurs droits.

Il a été révélé par la suite qu’un hôpital qui employait le Dr Christopher Duntsch savait qu'il consommait de la drogue mais ni cela, ni ses erreurs, n’étaient jamais signalées, si bien qu’il a pu facilement trouver de nouveaux postes ailleurs quand il l'a souhaité. Sa licence a fini par lui être retirée en 2013, après qu’il a confondu un muscle dans la nuque d’une patiente avec une tumeur.

Condamné en 2017, il purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir été reconnu coupable d’avoir mutilé l’un de ses patients et blessé trente-trois autres, dont deux sont décédés et deux autres qui n'ont plus d'autre choix que de se déplacer à l'aide d'un fauteuil roulant.