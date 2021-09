Koh-Lanta : Karima en colère contre son «image de méchante», la production lui répond

Accusée par Karima de véhiculer une fausse image d’elle de «méchante», la production de Koh-Lanta réagit et enfonce le clou en pointant du doigt «le caractère de la candidate».

Contacté par Télé-Loisirs mercredi, Julien Magne se défend de tout montage caricatural. «Il n’y a ni chouchou, ni bête noire» dans l'émission, affirme le producteur de Koh-Lanta (Adventure Line Productions).

«Le caractère de Karima qui transparaît à l'écran est le sien dans l'aventure et ce n'est pas le montage qui le montre. Il suffit de regarder le premier épisode et les réactions d'une partie des filles. Leurs mots et leur façon de percevoir Karima, elles l'ont vécu, il n'y a pas eu de montage là-dedans. Nous, on ne fait que relater ce point de vue de certaines aventurières, sur son côté dur, qui met des coups de pression», poursuit-il.

Il n’y a «aucune volonté de nuire», précise-t-il par ailleurs, rappelant que Karima «n'avait rien eu à redire en 2015 sur une quelconque image négative». «On n'invente rien. Il faut faire des choix et c'est le principe du montage. Il n'y a pas de kabbale anti-Karima. Après, évidemment, une émission c'est trois jours de tournage. Karima n'était pas tendue H24 mais c'est ce qui a expliqué son élimination et son arrivée dans l'arène. Nous, on raconte les histoires principales qui font que les téléspectateurs vont pouvoir comprendre l'évolution de l'aventure», ajoute Julien Magne.

La candidate excédée

«On a quand même beaucoup rigolé avec les filles… Où sont ces images ?», demandait Karima dans une vidéo postée sur Twitter ce 14 septembre. L'aventurière disait faire le constat d'attribution de rôles au travers du montage de l'émission.

«Chaque personne a un petit rôle à jouer : la méchante, la gentille, la sportive ? Enfin je ne comprends pas. Et si je n’arrive pas à me reconnaître, c’est qu’il y a un problème… », avait-elle déclaré.

L’image que lui donne l’émission est-elle fidèle à la réalité ou non ?

Cette année ils ont décidé que la méchante ça serait #Karima et pas #Clementine. Et ça marche. Je dé-teste Karima #KohLanta #KohLanta2021 #TF1 — Tippex (@GcycyR) September 14, 2021

Les messages postés sur les réseaux dévoilent la perception négative qu’en ont de nombreux téléspectateurs : «Karima elle a toujours l’air d’avoir le seum», «Elle ne m’avait pas manqué Karima, toujours en train de faire la gueule», «Là Karima, il faut qu’elle saute, elle a détruit ma soirée», ou encore «Karima ou le mauvais esprit en permanence».