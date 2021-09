Une affaire française : Guillaume de Tonquédec a accepté d'intégrer le casting «à reculons»

Déclinée en six épisodes, et diffusée sur TF1 à partir du 20 septembre, la mini-série «Une affaire française» revient sur l’affaire Grégory. Guillaume de Tonquédec y incarne le gendarme Etienne Sesmat. Un rôle qu’il a accepté de jouer en prenant ses précautions.

Dans un entretien accordé au site de TV Mag, l’acteur révélé dans la série «Fais pas ci, fais pas ça» sur France 2, explique avoir donné son accord après s’être assuré que le projet ne verserait pas dans le sensationnalisme. «J’y suis allé à reculons, avec des pincettes. Je ne voulais ni voyeurisme ni sensationnalisme. Hors de question qu’une piste soit favorisée au détriment d’une autre. L’assassinat de Grégory Villemin n’a jamais été résolu et sa famille se bat toujours pour la vérité», explique-t-il.

Guillaume de Tonquédec assure avoir été rapidement rassuré en découvrant le sérieux avec lequel les scènes et les dialogues avaient été conçus via l’étude minutieuse des interrogatoires et des témoignages des protagonistes. S’il avoue qu’il aurait préféré incarner le juge Lambert (dont le rôle a été confié à Laurent Stocker, ndlr) dans un premier temps, la lecture des mémoires du gendarme Etienne Sesmat, qui a initié l’enquête, l’a définitivement convaincu de l’importance de ce rôle.

«Ses mémoires m’ont fourni la clé : il y racontait comment l’uniforme lui avait permis de supporter l’insurmontable. Il partageait la même date de naissance que Grégory et venait de fêter l’anniversaire de son fils au moment de la disparition. Ces coïncidences l’ont troublé. Venant de l’armée, il avait des valeurs. C’est un homme profondément honnête qui est encore aujourd’hui en quête de la vérité», précise le comédien de 54 ans.