Danse avec les Stars : comment Bilal Hassani compte se préserver des haters

Bilal Hassani sera en binôme avec un homme dans la nouvelle saison de Danse avec les Stars qui démarre ce vendredi 17 septembre. Une première pour la version française de l’émission. Afin de se protéger des remarques homophobes qui se font entendre alors même que la diffusion n’a pas commencé, le chanteur a son astuce.

«Des critiques il va y en avoir, il y en a déjà depuis que ça a été annoncé. Mais je ne lis pas les commentaires des articles de presse car sinon je vais me mettre à pleurer. (rires) Il ne vaut mieux pas que je prenne trop attention à tout ce qui est haine. Donc je ne serai pas trop sur mon téléphone durant DALS. Cette haine peut vite monter à la tête donc je serai un petit peu accompagné sur les réseaux sociaux et je vais essayer de rester concentrer pleinement sur mon aventure», a confié le chanteur à Télé-Loisirs, se réjouissant avant tout «qu'on puisse aborder ça le vendredi en prime-time sur TF1.»

«Ce n'est pas de la provocation»

«Je suis très content. Je pense à toutes les personnes qui sont passées avant moi et qui ont travaillé très très dur pour ouvrir les mentalités en France. Là on fait un grand pas. J'ai hâte de pouvoir raconter ça aux Français, je pense que ça va faire du bien. Je ne suis pas là pour bousculer les gens. Ce n'est pas de la provocation, c'est purement l'envie de montrer quelque chose de frais, en accord avec notre époque», explique-t-il.

«Je suis content qu’en 2021, on puisse montrer ça à un public qu’on sous-estime un peu trop. On s’attend trop à des réactions violentes mais je pense qu’il faut faire confiance au public français et à cette émission. Je suis sûr qu’ils seront capables de voir quelque chose de très beau, et qu’il n’y aura pas tant de haine que ça. En tout cas, on l’ignorera complètement», a-t-il aussi déclaré au Dauphiné.

TF1 a tout de suite dit « oui »

«Quand on m’a proposé de participer au programme, j’ai demandé si c’était possible que je danse avec un - et non une - partenaire car j’aimerais bien pouvoir mettre de jolies robes et de jolies perruques pendant toute l’aventure. Et puis je me voyais difficilement porter ma partenaire... Je leur ai demandé simplement et ils ont accepté directement, raconte Bilal Hassani à tvmag.lefigaro.fr. On ne s’est pas posé beaucoup de questions. Ce n’est qu’après que je me suis rendu compte que cela allait être une première en France. Je pense aux petits garçons qui sont comme moi, qui vont regarder le programme avec leurs parents et se dire: "ok, je ne suis pas bizarre". C’est vraiment ce qu’il y a de plus important».