«Ils me cachaient derrière le piano» : Olympe de The Voice victime de grossophobie

Olympe sera de retour ce samedi 18 septembre dans la version All-Stars de The Voice. Révélé au grand public dans l'émission de TF1 en 2013, le chanteur confie avoir été victime de grossophobie.

«À The Voice, je faisais 68 kilos, j'ai toujours eu un bassin développé, ça c'est dans mon ADN, dans ma morphologie. Et on m'avait dit : "Ça serait bien que tu perdes un peu de poids". On m'avait dit : "C'est de l'image quand même donc si tu peux perdre 2-3 kilos, ce serait cool". Après ça, ce n'est pas grave, je pouvais l'entendre», a-t-il raconté au micro de L'Instant De Luxe pour Télé Star ce 17 septembre.

«Je n'osais pas m'imposer»

«L'équipe artistique qui me suivait après l'émission m'a demandé de re-perdre du poids, donc j'ai refait un régime, sauf que je me suis privé donc j'ai repris plus de poids. Après, j'ai refait un régime donc j'ai repris encore plus de poids. Je perds très vite mais je reprends très vite», a-t-il déploré, ajoutant que ces remarques ont gravement affecté sa confiance en lui. «Je me suis plus concentré après The Voice sur mon poids que sur la musique, je n'osais pas m'imposer», a-t-il confié.

« On m’a dit que j'étais trop gros, qu'on était "obligé de me mettre derrière un piano pour que je puisse passer à la télé". Que les producteurs télé ne voulaient plus de moi car j'étais trop gros», avait-il déjà confié il y a quelques mois à Télé-Loisirs. «Moi j’étais là pour faire de la musique et on ne me parlait que de mon physique. Je sais que j’ai choisi d’évoluer dans un milieu d’image mais on ne doit pas tous être des mannequins, faire 1m90 et avoir des abdos pour faire ce métier. Les producteurs, les dirigeants d’aujourd’hui ont toujours ces standards en tête et délaissent la musique en elle-même. Pour moi, il y a eu beaucoup de désillusion après The Voice mais ça reste un beau métier».

« plus attaqué sur mon physique que sur mon homosexualité »

Olympe raconte en outre qu’il lui avait été demandé de ne pas parler de son homosexualité à l’époque de son passage dans The Voice.

«C'est mon équipe artistique qui m'avait dit de ne pas en parler, car c'était au moment du mariage pour tous. Sincèrement, j'ai été plus attaqué sur mon physique que sur mon homosexualité», analyse aujourd'hui le jeune homme qui précise n'avoir «jamais eu aucun souci à afficher son orientation sexuelle».