The Crown : à défaut de tourner à Buckingham Palace, quels lieux ont servi de décor à la série ?

La série «The Crown» a raflé onze récompenses aux Emmy Awards la nuit dernière. Bien qu’elle plonge au cœur de l’histoire de la famille royale britannique avec succès, aucune scène n’a été tournée à Buckingham Palace. Le site officiel du tourisme au Royaume-Uni, VisitBritain, dévoile les lieux qui ont servi de décor à la saga.

Série qui se veut la plus historique possible, «The Crown» vaut beaucoup pour ses lieux de reconstitution. Parmi eux : l’incontournable Buckingham palace, carrefour de toutes les intrigues, tensions et dénouements. Maintes fois représenté à l’écran, le Palais cultive son intimité et n’a jamais accueilli l’équipe de tournage. Si ses grilles sont restées fermées, soigneusement surveillées par la non moins célèbre garde royale, il aura fallu pas moins de cinq manoirs, palais ou sites classés dispersés dans le pays pour reconstituer la résidence de Queen Elizabeth, ses intérieurs, son bureau, ses appartements ou encore la cour du Palais.

Côté cour justement, pas question de filmer, même de l'extérieur, le palais. Les équipes de tournage ont dû installer leurs caméras au Old Royal Naval College, à Greenwich. L’entrée du bâtiment, classé au Patrimoine Mondial par l'UNESCO, et construit entre 1696 et 1712, qui a successivement hébergé le Royal Hospital for Seamen puis le Royal Naval College, a ainsi accueilli les scènes tournées en extérieur. Régulièrement empruntée dans la série par les membres de la famille royale et les premiers ministres pour s'entretenir avec la Reine, son entrée à colonnades apparaît à plusieurs reprises pour représenter la cour de Buckingham Palace.

We might be closed, but our grounds team are hard at work to maintain our beautiful buildings and courtyards. Your support is vital, now more than ever - please consider making a donation: https://t.co/zjMu9J4Qgu#GivingTuesday pic.twitter.com/r69UOAo01p — Old Royal Naval College (@orncgreenwich) February 23, 2021

De multiples lieux de tournage pour un seul Palais

Si un lieu a suffi à représenter la Cour du Palais, restituer les intérieurs de Buckingham n’aura pas été aussi simple. Plusieurs lieux ont été sélectionnés à travers le pays pour camper la résidence royale. A commencer par Lancaster House, située dans le quartier londonien de St. James's. C’est dans ce palais classé, qui appartient au ministère des affaires étrangères britanniques, qu’ont été tournés bon nombre des intérieurs de Buckingham Palace. Mais il fut loin d’être le seul. Le manoir de Waddesdon au nord-ouest de Londres, construit au 19esiècle pour le baron Ferdinand von Rothschild par l'architecte français Hippolyte Destailleur a lui aussi été utilisé principalement pour camper Buckingham. Il n’est d’ailleurs pas étranger aux films en costume comme le rapporte VisitBritain, puisqu’il a été immortalisé à l’écran dans la série «Downtown Abbey» et dans le film multi-récompensé «The Queen» avec Helen Mirren, saluée par l'Oscar de la meilleure actrice en 2007 pour son interprétation de la Reine Elizabeth.

Follow in the footsteps of Baron Ferdinand de Rothschild's Victorian high society house guests by taking a virtual tour of some of the spectacular interiors: https://t.co/ZjqHC9JfTK





Zoom in on beautiful artworks, intricate furniture and paintings. #MuseumfromHome pic.twitter.com/u9u0g9JSz4 — Waddesdon (@WaddesdonManor) January 28, 2021

Elle aussi a accueilli plusieurs productions dont l’équipe d’«Orgueil et préjugés» avec Keira Knightley en 2005. Mais pour la série «The Crown», la Wilton House, située au sud-ouest de l’Angleterre et appartenant aux comtes de Pembroke depuis quatre siècles, a notamment permis d’immortaliser à l’écran la célèbre scène réunissant la Reine, le Prince Philip, le Président Américain John F. Kennedy et la Première Dame Jackie Kennedy, entre autres scènes d’intérieur.

wilton house, salisbury, england.



the gorgeous country house that’s famously used to film period dramas. including pride and prejudice (2005), the young victoria (2007), emma (2020), the crown etc pic.twitter.com/6xYR1aaFt3 — period dramas (@historydramas) December 5, 2020

Autant de lieux, qui à l’image du Goldsmiths’Hall, bureau de la guilde des orfèvres de Londres, situé dans la City et ayant servi de salle d’opération au Roi George VI dans le premier volet, acte chirurgical censé se dérouler à Buckingham Palace, ont su rendre compte d’une ambiance, d’une époque et offrir une immersion réaliste.

Au total, ce sont plus d’une vingtaine de sites londoniens mais aussi à travers l’Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles qui ont servi de décor à la série qui n’a pas hésité à s’éloigner parfois de plusieurs kilomètres pour représenter tel ou tel édifices. Pour incarner l'Abbaye de Westminster et filmer le mariage d’Elizabeth et du Prince Philippe, l’équipe s’est déplacée d’une centaine de kilomètres et a tourné près de Cambridge, à la Cathédrale d’Ely. Elle a en revanche su s'épargner un long voyage aux Etats-Unis. Pour camper la façade de la maison blanche qui apparait dans la saison trois, les acteurs se sont rendus au nord-ouest de la capital britannique, près de Chelmsford et c'est une villa néo-classique, la Hyland House, qui a tenu le rôle de la demeure présidentielle américaine.

Un grand écart géographique pour servir le récit, les contraintes et le budget.