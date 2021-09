The Crown saison 5 : une nouvelle photo des acteurs qui incarneront William et Harry dévoilée (PHOTO)

Déjà aperçus dans la saison 4 de la série «The Crown» qui a raflé 11 Emmy Awards la nuit dernière, les princes William et Harry auront déjà bien grandi dans la cinquième saison. Et une photo des comédiens a été dévoilée.

Le cliché a été pris sur le tournage de la saison 5 – attendue dans le courant de l’année 2022 sur Netflix – qui s'est déroulé au Dunsfold Aerodrome, dans le Surrey en Angleterre, près du village de Cranleigh. La scène permet de voir Elizabeth Debicki dans la peau de Lady Diana, ainsi que Dominic West dans le rôle du prince Charles. Les deux garçons apparaissent vêtus de teddy, d’un polo blanc, et d’un jean.

The Crown: See the Latest Photos of Season 5's Prince William and Prince Harry on Set with Diana and Charles https://t.co/0P99Qm6E7S

— People (@people) September 6, 2021