Dans le coeur des Français : Mylène Farmer à l’honneur sur C8

Ce mercredi 22 septembre, C8 diffusera à 21h15 un nouveau volet de sa collection documentaire « Dans le cœur des Français », qui sera consacré à Mylène Farmer.

Alors que la billetterie pour Nevermore 2023, sa tournée géante des stades qui passera par la France, la Suisse, la Belgique mais aussi la Russie, ouvrira ce 1er octobre, ce documentaire sera l’occasion de découvrir des facettes méconnues de l’artiste vénérée comme une prêtresse par ses nombreux fans et aujourd‘hui âgée de 60 ans.

Restée fidèle à l’univers sombre et mystique qui en fait une artiste à part, l’interprète de « Désenchantée », imparable tube sorti il y a déjà trente ans, demeure toujours aussi populaire que mystérieuse tant elle cultive l’art de la distance avec le public.

De son enfance à Pierrefonds aux plus grandes scènes de France, des journalistes, mais aussi des proches et des personnalités qui l’ont côtoyée analysent les recettes de sa réussite et dévoilent la femme derrière l’artiste singulière, à l’instar de Jean-Paul Gaultier qui l’avait faite défiler et qui a eu l’occasion de créer des costumes pour ses spectacles : «On n’imagine pas mais dans la vraie vie, Mylène est une très bonne vivante, amusante, rigolote, avec un grand sens de l’humour, toujours à l’écoute de tout ce qui se passe et très érudite», raconte notamment le couturier.