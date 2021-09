Festival de la Fiction TV de La Rochelle : Découvrez le palmarès 2021

La 23e édition du festival de la Fiction TV de La Rochelle a dévoilé ce week-end son palmarès.

Son jury, présidé cette année par le comédien Guillaume de Tonquédec («Fais pas ci, fais pas ça»), et composé entre autres du producteur Emmanuel Daucé («Un village français») et de la réalisatrice Eloïse Lang («Connasse»), a décidé de décerner le prix du meilleur téléfilm à «L'enfant de personne» (France Télévisions), une fiction avec Isabelle Carré sur les déboires d'un enfant arraché à sa mère d'accueil et qui se retrouve livré à la violence des foyers.

Le prix de la meilleure série de 52 minutes a été décerné à «Mon ange» (TF1), avec Muriel Robin et Marilou Berry, sur la disparition d'une enfant et les efforts de sa mère pour la retrouver des années après.

Du côté des séries en format 26 minutes, c’est «Stalk» (France Télévisions) qui a été distinguée.

Le prix de la meilleure comédie est quant à lui revenu à «La vengeance au triple galop» de Canal+, et celui de la meilleure fiction européenne à «You don't die among friends», une adaptation allemande d'une comédie noire israélienne.

La Vengeance au Triple Galop de et avec Alex Lutz a remporté le prix de la Meilleure Comédie au @festivalfiction ! Cette comédie au casting 4 étoiles (@AudreyLamy @LeilaBekhti @MarionCotiIIard @KarinViard…) est à retrouver à partir du 4 octobre sur @canalplus pic.twitter.com/MAFVIve8eE — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) September 19, 2021

Le prix de la meilleure interprétation féminine est revenu à Marie Gillain pour son rôle dans «A la folie» (M6), et celui de la meilleure interprétation masculine à Vincent Deniard pour «Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques ?» (Arte).

Le palmarès complet

Meilleur unitaire : «L'Enfant de personne» (France 2)



Meilleure série 52 minutes : «Mon Ange» (TF1)



Meilleure série 26 minutes : «Stalk saison 2» (France tv)



Meilleure comédie : «La Vengeance au triple galop» (Canal+)



Meilleure fiction européenne : «You Don't Die Among Friends» (Allemagne)



Meilleure réalisation : Rodolphe Tissot pour «Clèves» (Arte)



Meilleur scénario : Eléonore Bauer et Guillaume Labbé pour «A la folie» (M6)



Meilleure interprétation féminine : Marie Gillain pour «A la folie» (M6)



Meilleure interprétation masculine : Vincent Deniard pour «Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques ?» (Arte)



Meilleure série de moins de 20 minutes : «Patience mon amour» (Arte)



Meilleure fiction francophone étrangère : «Après» (Québec)



Meilleure musique : Paul Sabin pour «Stalk» (France tv)



Jeune espoir féminin Adami : Louisiane Gouverneur pour «Clèves» (Arte)



Jeune espoir masculin Adami : Moncef Farfar, Yassine Chorfa, et Abdelmadjid Guemri pour «L'Enfant de personne» (France 2)



Prix des collégiens de Charente-Maritime : «Détox» (France tv)



Prix Téléstar de la Meilleure fiction : «Apprendre à t'aimer» (M6)