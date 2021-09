Hommage à Johnny Hallyday : Florent Pagny critique sévèrement la sculpture inaugurée à Paris

Florent Pagny a un avis très tranché sur la sculpture inaugurée la semaine dernière devant l’AccorHotels Arena, à Paris, en hommage à Johnny Hallyday.

«J'ai l'impression d'avoir une concession Harley qui a ouvert devant Bercy», a déclaré sans mâcher ses mots le chanteur au micro de Bernard Montiel, sur RFM, le week-end dernier.

Comme de nombreux internautes, Florent Pagny ne se montre pas du tout convaincu par l’œuvre du plasticien Bertrand Lavier. «Je pense qu'il ne fallait pas essayer de faire autre chose que du traditionnel», a-t-il regretté à propos de l'œuvre en forme de guitare surmontée d’une Harley Davidson. «Pour moi, Johnny, c'était une telle silhouette... Le mec, il représente une telle image, arrivé sur scène, les jambes un peu écartées, son micro à la main et tout», a-t-il poursuivi, confiant qu’il aurait préféré une représentation de l'artiste disparu plutôt que de ses passions. «Si on met Johnny, on met Johnny… Donc ce n'est pas tout à fait ce que j'espérais, mais bon après chacun ses goûts et je n'ai rien à reprocher à l'artiste», a-t-il cependant conclu.

Laeticia Hallyday avait quant à elle exprimé tout son enthousiasme au moment de l’inauguration : «La route et la musique font partie de la vie de Johnny. Une vie en mouvement qui nous a bousculés tout en laissant derrière elle son empreinte, son mode de vie et sa philosophie», avait expliqué la veuve du Taulier. «Quand j'ai découvert l'œuvre de Bertrand Lavier que nous dévoilons aujourd'hui, j'ai perçu, figée, la quintessence de ce à quoi Johnny aspirait : la route, la musique et le rock'n'roll», avait-elle ajouté.