Succession saison 3 : la famille Roy au bord de l'implosion dans l'ultime bande-annonce (VIDEO)

Encore quelques semaines d’attente. La saison 3 de «Succession» a offert aux fans impatients une ultime bande-annonce avant son lancement prévu le 17 octobre prochain sur la chaîne américaine HBO. Et dès le lendemain en France sur OCS.

La bande-annonce attaque avec le personnage de Kendall Roy, incarné par Jeremy Strong, quelques minutes après la conférence de presse où il vient de déclarer une guerre ouverte à son père, Logan. Greg, son cousin, lui annonce qu’il est le sujet numéro 1 de discussion sur les réseaux sociaux, et que le pape vient de le suivre sur Twitter… à moins que ce soit un fake.

Le patriarche, Logan Roy, apparaît dans tous les états possibles – frustré, anxieux, furieux, déterminé, calme, … – au moment où il comprend que la partie engagée avec son rejeton s’annonce particulièrement tendue. Il veut resserrer les rangs autour de sa personne, savoir qui fait quoi à tout moment. Ses autres enfants – Shiv, Roman et Connor – vont devoir choisir leur camp. Logan promet de lâcher la bête qui sommeille en lui. Et on a hâte de voir ce que cela peut donner.

Selon le synopsis officiel publié par la chaîne américaine HBO, voilà ce qui attend les fans dans la saison 3 : Embusqué par son fils rebelle Kendall à la fin de la saison 2, Logan Roy commence la saison 3 dans une position périlleuse, se démenant pour sécuriser des alliances familiales, politiques et financières. Les tensions montent alors qu'une âpre bataille d'entreprises menace de se transformer en une guerre civile familiale.

Un aperçu des nouveaux personnages

La comédienne Sanaa Lathan, qui intègre la saison 3 dans le rôle de l’avocate new yorkaise Lisa Arthur, fait une apparition remarquée dans la bande-annonce. Révélant la stratégie déployée par Kendall Roy dans cette saison 3 : «Si je comprends bien, vous voulez renverser votre père sans vous impliquer directement. Et sans mettre en péril l’avenir de la société au point de risquer de perdre le contrôle lors de la réunion des actionnaires, c’est bien ça ?».

Cette bande-annonce permet également de voir Alexander Skarsgård dans le rôle de Lukas Matsson, patron d’une société spécialisée dans les nouvelles technologies qui semble avoir un intérêt particulier dans la chute de l’empire de Logan Roy. Mais aussi Adrien Brody sous les traits de Josh Aaronson, un milliardaire activiste qui s’étonne du niveau de mésentente au sein de la famille Roy. On trépigne.