Téléthon : Soprano sera le parrain de l'édition 2021

Le chanteur Soprano sera le parrain de l'édition 2021 du Téléthon qui se tiendra les 3 et 4 décembre.

«Je suis très honoré d’être le parrain de la 35ème édition du Téléthon. Très fier d’être aux côtés des malades, de leur famille, des chercheurs, des bénévoles qui se mobilisent toute l’année dont je connais les combats, la passion, l’énergie, le dévouement, a déclaré le chanteur. Grâce à la fidélité et à la générosité des donateurs, le Téléthon a changé le destin d’enfants qui étaient condamnés. Pour donner encore le plus de moyens à la recherche, les familles peuvent compter sur mon total engagement», a ajouté l’auteur-compositeur et interprète originaire de Marseille, qui succède à Matt Pokora dans ce rôle du parrain de l’événement caritatif au profit de la recherche médicale.

Les 3 et 4 décembre, il tentera de récolter un maximum de fonds en compagnie des animateurs de l’émission-marathon de trente heures, Sophie Davant et Nagui, mais aussi des malades et leurs familles, des chercheurs, et des milliers de bénévoles mobilisés partout en France.

A noter que ce n'est pas la première fois que Soprano participe au Téléthon, comme le rappelle cette vidéo qui recense ses prestations.

L’édition 2020 du Téléthon, perturbée par la pandémie de Covid-19, avait récolté 77 millions d’euros de dons qui ont permis une avancée considérable en matière de guérison.

«Oui, le Téléthon a changé le destin d’enfants condamnés. Comme Jules, mais aussi Victoire, Hyacinthe, Augustin…à qui la thérapie génique a offert une deuxième naissance. Oui, le Téléthon a changé la vie des malades. Ils bénéficient aujourd’hui de diagnostics, de parcours de soins adaptés, d’une meilleure qualité de vie et, pour certains, de premiers traitements. Oui, le Téléthon a changé l’histoire de la médecine, déclare Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon. Trente-cinq ans après le premier Téléthon, nous voyons nos recherches inspirer des solutions thérapeutiques pour des maladies très répandues. Tout le monde profite de nos avancées. Demain, avec le soutien de tous, Le Téléthon peut continuer de tout changer ! Nous avons impulsé, innové, maintenant, il nous faut redoubler d’effort pour que nous puissions dire à de nouveaux parents désespérés face au diagnostic: "Nous avons un traitement pour votre enfant"».