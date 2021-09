Claude Lombard, interprète des génériques de dessins-animés cultes du Club Dorothée, est morte

Sa voix restera à jamais gravée dans la mémoire de tous ceux qui ont grandi avec le Club Dorothée. La chanteuse Claude Lombard s’est éteinte lundi 20 septembre, à l’âge de 76 ans.

La triste nouvelle a été annoncée sur Facebook dans la nuit de lundi à mardi : «C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Claude Lombard».

Claude Lombard a bercé toute une génération d’enfants en interprétant les génériques de dessins-animés très populaires tels que Flo et les Robinson Suisses, Embrasse-moi Lucile, Le petit Lord, Les Snorky, Max et Compagnie, ou encore Pollyanna. Elle participait aussi à la bande-originale d'autres séries, comme Creamy, merveilleuse Creamy, dans laquelle elle prêtait sa voix chantée à l'héroïne.

Au total, elle aura enregistré une cinquantaine de disques, dans les années 1980. A partir des années 1990, Claude Lombard a dirigé les parties musicales de plusieurs films dont La Belle et la Bête. Elle s'occupera ensuite de l'adaptation française des chansons de films et de séries d'animation, ainsi que de leur direction musicale notamment de Dora l'exploratrice, tous les Winnie l'ourson, la série du Petit Dinosaure, Charlie et la Chocolaterie, Scrubs Manny et ses outils, Le Drôle de Noël de Scrooge, Les Razmoket, Raiponce, Rebelle, La Reine des neiges, ou encore Vaiana : La Légende du bout du monde.

Claude Lombard était aussi une choriste de Charles Aznavour avec qui elle a tourné dans le monde entier des années 1980, et jusqu’à la mort du chanteur.

«Elle aura tout au long de sa vie chanté ses chansons de ville en ville, de disques en disques, et accompagné Charles Aznavour de pays en pays, dirigé et écrit pour les plateaux de séries d'animation et de films. Claude Lombard aura ensoleillé le chemin de celles et ceux qu'elle croisait. Elle aura créé des vocations et plus encore, elle aura aidé des gens à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui», écrivent ses proches sur Facebook.