Koh-Lanta : Denis Brogniart promet «un énorme record sur le jeu du paresseux»

Dans le quatrième épisode de «Koh-Lanta La Légende», qui sera diffusé ce mardi 21 septembre à partir de 21h05, une épreuve d’anthologie attend les candidats au cours de laquelle un record va être pulvérisé.

Séparés dans un premier temps, les hommes et les femmes sont désormais mélangés dans deux équipes mixtes. «La vie est dure sur les motus, les organismes souffrent et le mental doit tenir», annonce TF1. Et c’est à une redoutable épreuve que les aventuriers vont devoir se confronter : celle du paresseux.

Le principe est simple : «Ils doivent rester en équilibre sous un rondin. En s’aidant de leurs bras, de leurs jambes, de leurs mains et de leurs pieds», explique Denis Brogniart dans une vidéo publiée lundi sur les réseaux sociaux. «Jusqu’à maintenant le record est détenu par Claude depuis 2012 "La revanche des héros", c’était au Cambodge», rappelle l’animateur.

«Il s’était imposé à l’époque devant Teheiura, en tenant 3 heures et 11 minutes. Ce qui défiait déjà l’entendement. Mesdames, Messieurs, j’ai l’honneur de vous annoncer que sur ce 4e épisode, sur ce jeu du paresseux, le record va être battu. J’ai même envie de vous dire, le record va être pulvérisé !».

En attendant de connaître le nom de l’aventurier qui succèdera à Claude (à moins qu’il ne pulvérise lui-même son record), pour le plaisir, un petit florilège des plus grandes performances sous le rondin :