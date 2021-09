L’amour est dans le pré : Bernadette superstar de la saison

La saison 16 de «L'Amour est dans le pré» dévoilait son 4e épisode lundi 20 septembre. Hervé et surtout sa maman Bernadette s’y sont encore illustrés pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.

Pour la première fois de sa vie, le candidat âgé de 43 ans, éleveur de vaches laitières dans la Somme - qui avait indiqué dans son portrait être toujours vierge - présentait deux femmes à sa maman. Et la rencontre avec Stéphanie et Vanessa a encore permis aux fans de l’émission, déjà séduits par l'accent picard et son humour, de se régaler du franc-parler de Bernadette. Quand Stéphanie lui a confiée qu’elle trouvait son fils beau, cette dernière n’a pas caché sa surprise : «Il est beau ? Ah bon ?», a-t-elle lâché.

Au sujet du physique des deux jeunes femmes, Bernadette n’a pas non plus fait dans la dentelle : «Elles ne sont pas laides, elles sont normales quoi. Après, comme je vous dis, c’est pas la beauté qui fait tout non plus».

« Elles sont pas laides hein ! Elles sont normales quoi ! Ce serait pas mal qu’il finisse avec une des 2 ! »





BERNADETTE IS MY HERO !!! #adp2021 #ADP pic.twitter.com/kW2dgbHDob — Jo (@ABrandNewJo) September 20, 2021

Bernadette n’a ensuite pas caché sa préférence pour Stéphanie : «Elle est plus timide, je pense qu’elle irait mieux avec Hervé. Elle sort d’une ferme, elle sait comment ça se passe tandis que celle-ci, comment elle s’appelle… Vanessa, c’est pas la même vie». Ses taquineries et ses petites piques, en pleine bataille des prétendantes, n’en ont été ensuite que plus savoureuses.

La véritable star du programme c’est elle!!! J’en peux plus elle me tue #ADP #adp2021 pic.twitter.com/9Dk5z20pjj — Soupi (@soupinette83) September 20, 2021

Dans une interview parue ce lundi dans le Parisien, la maman d’Hervé, jugée parfois trop intrusive dans la vie de son fils, confie apparaître un peu trop à l’écran mais aussi s'amuser avec la caméra. «Ce n’est pas moi la vedette, on me voit un peu trop. Franchement, je joue aussi un petit personnage devant les caméras, je fais un peu de cinéma pour que tout le monde rigole à la télé», dit-elle.

«Cela faisait des années qu’on taquinait mon fils en lui faisant croire qu’on allait l’inscrire, et les copains me disaient souvent : On n’a toujours pas vu Hervé», a par ailleurs raconté Simon, le papa d'Hervé, avant d’évoquer la relation très fusionnelle entre sa femme et son fils. «Dès qu’il part plus de cinq minutes, elle demande où il est», s’amuse-t-il.