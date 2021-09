CANNESERIES saison 04 : Tout savoir sur l'édition 2021 qui démarre ce 8 octobre

Rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de séries, le festival CANNESERIES se tiendra du 8 au 13 octobre prochain, avec un programme de folie.

Les organisateurs annoncent 10 séries longues, 10 séries courtes, 4 séries hors-compétition et des rendez-vous à l’Espace Miramar, mais aussi online pour «6 jours de découvertes, de révélations, d’échanges, de partages et de plaisir».

Le «casting» s'annonce réjouissant avec pour commencer Nikolaj Coster-Waldau, alias Jamie Lannister dans Game of Thrones, en tant que président du Jury séries longues et Aisling Bea, géniale actrice de This Way Up, présidente du Jury séries courtes, dont Assaad Bouab, acteur de Dix pour cent, et Marie Papillon, humoriste, seront membres.

En compétition/SERIES LONGUES

Awake (Serbie ; en première mondiale)

Sonja Kljun, ambitieuse détective de Belgrade, est envoyée à Subotica pour enquêter sur une série de suicides suspects. Mais lorsque l’enquête révèle une véritable conspiration, Sonja commence à être hantée par des rêves du passé et d’un futur effrayants.

Christian (Italie ; en première mondiale)

Lorsque les stigmates apparaissent sur les mains de Christian, accompagnés d’autres pouvoirs, sa vie violente d’homme de main est bouleversée. Matteo, postulateur du Vatican, le retrouve afin de comprendre l’origine du phénomène.

Countrymen (Norvège ; en première mondiale)

Quatre hommes aux plans douteux emménagent dans une ferme à la campagne. Ils finissent par être, plus ou moins contre leur gré, les fondateurs de la première entreprise de fromage halal de Norvège.

Dreams of Alice (Russie ; en première mondiale)

Dans cette petite ville du nord entourée de forêts et d’une nature sauvage, tout paraît ordinaire – école, hôpital et magasin locaux. C’est l’endroit parfait pour se faire oublier et tout recommencer. Mais peu de personnes savent qu’on ne peut la quitter.

Limbo until it’s over (Argentine ; en première mondiale)

Sofia est une jeune héritière millionnaire qui semble tout avoir : un mode de vie glamour et une famille qui lui laisse tout passer. Lorsqu’elle apprend le décès de son père, elle retourne à Buenos Aires pour faire face à un héritage compliqué qui va révéler une partie sombre de son passé.

Mister 8 (Finlande ; en première mondiale)

La vie est belle pour Maria. Elle est PDG d'une entreprise familiale et il y a plus qu'assez d'amour dans sa vie. Ce n'est pas étonnant car Maria a sept conjoints, un homme différent pour chaque jour de la semaine. Maria tombe amoureuse de Juho, qui vient d'emménager dans la ville. Mais malheureusement, il n'y a pas huit jours par semaine.

Sad City Girls (Israël ; en première mondiale)

Au début de la vingtaine, une meilleure amie est comme une chanson qu’on ne peut s’empêcher d’écouter en boucle, jusqu’à ce qu’on ne veuille plus jamais l’entendre. Sad City Girls est une comédie dramatique sur ce genre d’amitié, sur les instants magiques et obsessionnels qu’elle engendre, les bonnes ondes, les mauvaises nouvelles, qui la rendent si merveilleuse et terrible à la fois.

Totems (France, République Tchèque, Espagne ; en première mondiale)

Se déroulant en 1965, en pleine Guerre froide, Totems suit Francis Mareuil, scientifique français, qui s'apprête à devenir espion. Tandis qu'il travaille pour les services secrets français et la CIA, il rencontre Lyudmila Goloubeva, une pianiste contrainte de collaborer avec le KGB. C'est le début d'une histoire d'amour… Mais comment savoir si les sentiments qui semblent les animer sont sincères ou guidés par des intérêts politiques ?

Unknowns (Israël ; en première mondiale)

Unknowns est l’histoire d’un groupe de jeunes garçons vivant en marge de la société israélienne, qui passe son temps dans une école pour jeunes à risque. Lorsqu’une jeune fille est violée, ils deviennent immédiatement suspects et leurs vies déjà déséquilibrées se voient totalement chamboulées.

The Allegation (Allemagne ; en première mondiale)

25 accusés, 300 jours de procès et un scandale juridique qui est entré dans l'histoire de la jurisprudence. Dans ce drame juridique palpitant, l'auteur à succès Ferdinand von Schirach transpose dans notre époque le "procès Worms", un scandale juridique allemand des années 1990. Le résultat est un drame juridique actuel et captivant sur l'hystérie dans les médias sociaux, la colère collective et la façon dont la soif de vengeance peut faire oublier les victimes.

EN COMPETITION/SERIES COURTES

About Saturday (Norvège)

Klara (22 ans), une podcasteuse de talent, est mise au défi d'aller à un rendez-vous avec un type au hasard. Après avoir bu quelques verres au bar du coin, Klara l'invite chez elle. Dans l'appartement, il dépasse les bornes et la soirée se termine mal. Le lendemain matin, incapable d’en parler à ses amis, elle réalise que cela l'a affectée plus qu'elle ne le pensait. Comment va-t-elle se remettre de l'incident tandis que son corps se retourne contre elle et que ses amis commencent à s'inquiéter ?

Pops (Russie)

La série Pops raconte l’histoire de Max, qui se rend à la fête d’anniversaire de son vieux père avec toute sa famille. Lors de son séjour, les problèmes familiaux ressurgissent. Max se souvient de son enfance et tente de résoudre les problèmes de sa propre famille mais à la place de réponses, il ne trouve que des délits sur mineurs et de nombreuses questions qui restent à poser. Max va tenter de démêler tout ça.

Hudson Falls (USA)

Les secrets d'une petite ville du nord concernant un scientifique excentrique, commencent à être révélés lorsque le détective privé Ray McClane accepte un travail d’apparence banal pour renouer avec son ex-femme. Hudson Falls, qui se déroule de nos jours, est un hommage aux romans policiers de la fin des années 1960 et des années 1970.

I-Art (France)

Dans un monde futuriste où toute l'humanité vit connectée à une conscience collective commune, M20, un jeune "Non-Connectable" enfermé dans un laboratoire, s'oppose aux scientifiques qui lui imposent chaque jour une nouvelle tentative de connexion. La maîtrise de son corps et de son esprit est sa force de résistance.

Je voudrais qu'on m'efface (Canada)

Quartier Saint-Michel, Montréal. Un immeuble d’habitation en face de l’autoroute. Trois enfances écorchées s’entrechoquent. Mélissa, Eddy et Karine vivent dans le même bloc et doivent composer avec un environnement qui mange déjà tout rond les adultes. Dans le but d’améliorer la circulation routière, on leur apprend que leur maison sera démolie dans les prochains mois.

Larguée (France)

Larguée parle d'une fille qui se fait larguer. Dans chaque épisode. Même café. Même table. Par des personnes différentes. Mais je vous promets que ce n'est pas aussi terrible que ça en a l'air. Non vraiment je vous jure, ça va.

Lockdown (belgique)

Dans Lockdown, le décor, le parloir d'une prison, est indirectement une réflexion sur la situation de quarantaine et de distanciation sociale. La série comporte 12 histoires autonomes, chacune d'une durée de 10 minutes. Les crimes n'y occupent pas une place centrale, mais plutôt les sentiments de solitude, d'amour, d'espoir, d'impuissance et de désir.

Sheker (Kazakhstan)

Lorsqu’Aldiyar apprend qu’il est renvoyé de son université, il prend un travail de livreur de drogue pour gagner de l’argent et réintégrer l’école. Cependant l’appât du gain le dévie de son but et le mène dans une spirale infernale. Déchiré entre travail, mensonges et dettes, il doit essayer de s’en sortir vivant.

The Guardians of Justice (USA, Espagne, Finlande)

Marvelous man a maintenu la paix sur Terre pendant 40 ans. Quand une tragédie déclenche une guerre nucléaire, l’implacable et violent Knight Hawk et le bon samaritain idéaliste The Speed, doivent la stopper. Une satire du genre du super-héros qui mélange film et animation dans un kaléidoscope de folie pop-art.

This is not a Hotel (Argentine)

Quand Julia quitte sa maison après la rupture avec son petit ami, elle se réfugie pendant un mois dans l’appartement de Juana, sa fille dans la vingtaine. Mère et fille vont cohabiter à nouveau dans un appartement de 55 m2 , mais pour cette fois-ci, leurs rôles vont s’inverser pour apprendre l’une de l’autre sur l’amour, la solitude, les liens et le temps qui coule.

Hors compétition

Validé saison 2 (France ; CANAL+)

En ouverture, en présence de Franck Gastambide, Saïdou Camara, Laëtitia Kerfa, Charles Van Tieghem et Rohff.

Le pitch : Un an après la mort tragique de Clément, William et Brahim lancent le label ApashMusic pour honorer la mémoire de leur ami. Ils misent tout sur Sara, une jeune rappeuse qui, en plus de son combat pour exister en tant que femme dans le rap game, voit son passé trouble ressurgir.

Le Tour du monde en 80 jours (France et Royaume-Uni ; France Télévisions)

Le pitch : Londres, 1872. Phileas Fogg (David Tennant) accepte un pari fou, celui de faire le tour du monde en quatre-vingts jours. Ce gentleman réussira-t-il à mener à terme un voyage aussi risqué qu’ambitieux ? Il est très vite rejoint par Passepartout qui se met opportunément à son service, et par la jeune journaliste Abigail Fix.

Sissi (Allemagne ; TF1)

Le pitch : Elle est une icône, une Impératrice, une beauté légendaire : Sisi, la première star d’Europe. Aujourd’hui, elle entre dans une nouvelle ère. Adolescente insouciante, Sisi tombe éperdument amoureuse d’un homme désirable et puissant. Mais il a une facette cachée, sombre et dangereuse : un amour qui ne devait pas arriver. Sisi doit choisir et relever le défi : le garçon manqué devient une femme moderne et sûre d’elle, capable de prendre des décisions difficiles, de faire face au deuil, et d’assumer un rôle indépendant en tant qu’Impératrice.

Gomorra saison finale (Italie ; CANAL+)

En clôture, en présence de Arturo Muselli, Ivana Lotito et Claudio Cupellini.

Le pitch : Le conflit entre les Levantes et Patrizia a laissé Naples en miettes, forçant Genny à renoncer à son rêve de normalité et à reprendre les activités. Mais avec la police à ses trousses, il est forcé de se retirer dans un bunker, seul et sans sa famille. Son seul allié est désormais O Maestrale, mystérieux chef de la mafia d’un quartier de l’est de Naples. La guerre est imminente et ses ennemis féroces, mais Genny va faire une découverte sensationnelle : Ciro Di Marzio est vivant, en Lettonie. Et pour Genny, rien ne sera plus jamais pareil.

De nombreux prix et événements à cannes et online

En plus des prix décernés aux séries en compétition, CANNESERIES remettra à Connie Britton (American Horror Story) le Variety Icon Award, à Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton) le Rising Star Award de Madame Figaro et à Laurie Nunn, créatrice de Sex Education, le prix Konbini de l’engagement.

Cette 4ème édition de CANNESÉRIES célébrera d’ailleurs les scénaristes lors du Writer’s Club du 9 au 10 octobre, en accueillant 50 scénaristes dont 20 internationaux et des créateurs de séries.

Du côté des avant-premières, il ne faudra notamment pas manquer celle de «Dolorès, la malédiction du pull-over rouge», docu-fiction qui sera diffusé en octobre sur Canal+ et qui revient sur l’effroyable histoire vraie de Jean-Baptiste Rambla, le frère de Marie-Dolorès Rambla, tuée en 1974 par Christian Ranucci, devenu lui aussi un tueur en série. La projection du premier épisode sera suivie d'une discussion en présence de Julien Séri (réalisateur), Julien Guérif (scénariste), Géraldine Levasseur (productrice, autrice) et Fabrice Epstein (avocat).

Masterclass, tables rondes et rencontres complètent l’énorme programmation.



A noter que CANNESERIES sera également disponible online avec des événements exclusifs mais aussi des captations de rendez-vous cannois. Les séries de la compétition seront diffusées en même temps qu'à Cannes et en replay pendant 48 heures.

Parmi les rendez-vous online, «What's Next », en partenariat avec AlloCiné, donnera un aperçu des séries françaises et internationales à venir racontées par leurs équipes.