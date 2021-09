«Dolorès, la malédiction du pull-over rouge», la série documentaire à voir sur Canal+

La série documentaire «Dolorès, la malédiction du pull-over rouge» consacre ses quatre épisodes à l’itinéraire de Jean-Baptiste Rambla, frère de Marie-Dolorès, tuée en 1974 par Christian Ranucci, et qui deviendra, quarante ans plus tard, tueur de femmes.

Mêlant reconstitution avec des comédiens et images d’archives, mais aussi divers entretiens avec des spécialistes de l’affaire, Dolorès, la malédiction du pull-over rouge raconte l’histoire de celui qui n’était qu’un enfant de 6 ans quand sa grande sœur a été enlevée sous ses yeux le 3 juin 1974, avant d’être assassinée par Christian Ranucci. Ce dernier a été condamné pour le meurtre de la fillette, et guillotiné deux ans plus tard aux Baumettes. Mais le procès devient également le théâtre d’un débat de société sur la peine de mort, certains – comme l’écrivain Gilles Perrault dans son roman Le Pull-over rouge – étant convaincus qu’une erreur judiciaire avait été commise.

La médiatisation à outrance de l’affaire, l’opposition des camps pour et contre la peine de mort, mais aussi pro et anti-Ranucci, le tout couplé avec le drame vécu au sein de la cellule familialle – avec un père décidé à prouver la culpabilité de celui qu’il considère comme l’assassin de sa fille et une mère qui préfère passer à autre chose – participent activement à nourrir la culpabilité de Jean-Baptiste Rambla, et une haine profonde de tous ceux qui, à ses yeux, viennent piétiner la mémoire de sa sœur et l’honneur de sa famille.

Sans chercher à justifier les actes de Jean-Baptiste Rambla, qui tuera deux femmes à l’âge adulte – la première par étranglement en juillet 2004, et la deuxième par égorgement en juillet 2017 – et qui a été condamné à la prison à perpétuité en décembre 2020 (avec une peine de sûreté de 22 ans, ndlr), cette série documentaire retrace l’histoire glaçante de cet homme rongé par une colère sourde depuis l’enfance, et qui deviendra au fil du temps une bombe à retardement dont personne ne saisira le danger avant qu’il ne soit trop tard.

Dolorès, la malédiction du pull-over rouge – à partir du 14 octobre à 21h sur Canal+, et disponible en intégralité dans la foulée sur myCANAL.