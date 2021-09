Koh-Lanta : la production obtient la levée de l'anonymat des spoilers

Selon Le Parisien, Adventure Line Productions, qui produit Koh-Lanta, vient de gagner un procès inédit qui interdit désormais toute publication de spoilers autour du jeu et condamne un ancien candidat.

Le président du tribunal judiciaire de Paris a interdit « toute publication qui divulguerait des éléments des épisodes à venir », annonce ce mercredi le quotidien.

C’est une victoire totalement inédite dans la guerre que mène l’émission contre les spoilers. La justice a demandé la levée de l'anonymat pour les comptes non identifiés sur Instagram et Twitter, qui publient à l’avance le contenu des épisodes encore non-diffusés.

«Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. C'est à la justice d'encadrer les abus de la société numérique», explique au Parisien un proche du dossier. « On peut penser parfois que les rumeurs contribuent à l'intérêt du téléspectateur mais, ici, c'est l'inverse. Le secret fait la singularité du programme et le juge a pris en compte les importantes mesures et les investissements significatifs mis en œuvre pour le conserver», a précisé la source.

Depuis quelques semaines, des comptes anonymes sur les réseaux sociaux, dévoilent le contenu des émissions comme les noms des éliminés. Une clause de confidentialité dans leur contrat oblige pourtant les candidats et les équipes de production de Koh-Lanta à garder le secret de ce qui s’est passé durant le tournage. « Le juge a retenu ces critères tout comme le fait que le contenu soit difficilement accessible et à valeur commerciale. Ce que ces gens font, c'est une atteinte illicite au secret. »

Le Parisien rapporte également qu'un ancien candidat a été condamné pour des faits similaires, mais aussi, d'injures et de diffamations. «Désormais, en cas de nouvelle publication qui dévoilerait des éléments de jeu, cette personne se verrait infliger une sanction financière importante, à hauteur de 1 000 euros par infraction constatée».