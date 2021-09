La Flamme : le tournage des «Aventuriers de Chupacabra», la saison 2 de la série de et avec Jonathan Cohen, est lancé

Le tournage de la saison 2 de La Flamme a commencé. Intitulée «Les aventuriers de Chupacabra», cette suite composée de 9 épisodes de 26 minutes parodiera les émissions de télé-réalité d’aventure comme Koh-Lanta.

« Au revoir la villa et bonjour Chupacabra. Dans cette nouvelle saison de La Flamme, Marc et 15 autres candidats vont devoir s’affronter et survivre sur une île déserte. Épreuves physiques, manipulations mentales et trahisons émotionnelles seront les ingrédients de ce cocktail tropical, à boire très bientôt sur Canal+ », annonce la chaîne.

Un casting de rêve

Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti, Ana Girardot, Ramzy Bedia, Camille Chamoux, Pierre Niney, tous déjà dans la saison 1, seront de retour, entourés de nouveaux venus, dont Natacha Lindinger, Jonathan Lambert, Kad Merad, Mister V, Laura Felpin, Thomas Scimeca, Jérôme Commandeur, Gérard Darmon ou encore Sébastien Chassagne.

De quoi promettre encore de nombreux fous rires. En attendant, la première saison est à revoir sur MyCanal et le bêtisier, juste ici :