Willie Garson, mémorable Stanford de Sex and the City, est mort

Willie Garson, qui jouait Stanford dans la série Sex and the city, est décédé ce 22 septembre. C’est le fils de l’acteur qui incarnait le meilleur ami de Carrie Bradshaw, Nathen Garson, qui a annoncé la mauvaise nouvelle avec un poignant message posté sur Instagram.

«Je t'aime tellement papa. Repose en paix. Je suis tellement heureux que tu aies pu partager toutes tes aventures avec moi et que tu aies été capable d'accomplir autant. Je suis si fier de toi. Je t'aimerai toujours, mais je pense qu'il est temps pour toi de partir à l'aventure seul. Tu seras toujours avec moi. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais et je suis heureux que tu puisses être en paix maintenant. Tu as toujours été la personne la plus forte, drôle et intelligente que j'ai connue. Je suis heureux que tu aies partagé ton amour avec moi. Je ne l'oublierai ou perdrai jamais», a écrit le jeune homme.

D'après les informations du magazine People, l'acteur souffrait d'un cancer du pancréas et était entouré de sa famille au moment de son décès. Parmi les nombreuses personnalités et anonymes à exprimer leur tristesse, l’actrice Cynthia Nixon a adressé un tendre message. «Si profondément triste que nous ayons perdu Willie Garson. On l'aimait tous et adorait travailler avec lui. Il était infiniment drôle à l'écran et dans la vraie vie. Il était une source de lumière, d'amitié. Il était un parfait professionnel - toujours. Je suis de tout cœur avec son fils, Nathen Garson. Nathen, j'espère que tu sais combien il t'aimait et à quel point il était fier d'être ton père», a écrit l’interprète de Miranda dans Sex and the City.

Willie Garson avait adopté son fils Nathen en 2009, à l'âge de 7 ans. La nouvelle de sa disparition a d'autant plus été un choc que l’acteur était encore en tournage il y a quelques semaines dans la suite de la série Sex and the City. «Je ne pouvais rêver d'un meilleur partenaire», a réagi sur Instagram l'acteur Mario Cantone qui jouait Anthony Marentino, le mari de Stanford, personnage de Garson à l'écran. «Willie nous touchait tous par son grand coeur et son esprit généreux », a déclaré de son côté Darren Star, le créateur de la série.

Né dans en 1964 le New Jersey, Willie Garson avait fait ses premiers pas à la télévision dans les années 1990, dans la série policière NYPD Blue. C’est ensuite son personnage dans Sex and the City - un des premiers du petit écran ouvertement gay – qui l’a fait connaître du grand public. Il était aussi notamment apparu dans les séries Ally McBeal, Monk, Stargate SG-1, Hawaï 5-0 ou encore le reboot de Magnum.