The Artist : Nagui continue d'ajuster et décide de changer le jury

Nagui change encore la formule de The Artist. Pour le troisième prime du nouveau télé-crochet, le jury va entièrement être renouvelé.

Alors que premier numéro de The Artist, diffusé le 11 septembre dernier, n’avait attiré que 1,32 million de curieux, et le deuxième seulement 990 000 téléspectateurs, l’animateur de Taratata a décidé d'opérer de nouveaux changements.

Ce samedi 25 septembre, Pascal Obispo, Gaëtan Roussel et Bénabar intègreront le jury, succédant ainsi à Elodie Mermoz et Emmanuel Virot qui cèdent leur place.

Il y a quatre jours, Nagui s’est adressé au public pour tenter de mobiliser un maximum de téléspectateurs. « La nouveauté peut avoir du bon, je compte sur vous, on a besoin de vous », a-t-il écrit.

Il y a une semaine, l’animateur et producteur avait déjà dû revoir sa copie en raccourcissant le progamme qui, malgré un concept rafraîchissant, pâtit visiblement de la concurrence avec The Voice diffusé le même jour.

«Elle est top cette émission. Vous avez bossé d’arrache-pied pour ce résultat. C’est nouveau, c’est original, c’est qualitatif. L’image, le son et l’humeur sont au top. D’ailleurs les gens qui ont vu l’émission la semaine dernière sont unanimes. Il faut prendre des risques dans la vie et croire en soi. Ça a toujours été ton moteur. Continue mon amour et sois fier de toi. Moi je le suis», a adressé Mélanie Page à son compagnon.